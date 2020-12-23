罷免投票在即 黃捷：在地方克盡職守、問心無愧

高雄市議員黃捷罷免案將在2月6日投票。今天已退出時代力量的立委林昶佐、市議員林穎孟、林亮君、曾玟學，和民進黨立委賴品妤、洪申翰等人在立法院舉行記者會，力挺面臨罷免案的黃捷。

黃捷表示，請鳳山鄉親2月6日一定要站出來，對罷免案投下不同意票，也非常感謝四面八方的支援與力挺。黃捷說，自己在地方克盡職守，問心無愧，無論是問政或是地方服務，都盡到監督責任，沒有一絲懈怠，且每個會期都獲得十大問政優質議員肯定。

林昶佐表示，罷免是民主制度的一環，但守護黃捷這樣的年輕人，就是守護民主進步價值。林說，國民黨在高雄鳳山有辦法連署罷免名單，可見傳統政治網絡有多綿密，希望透過號召讓支持黃捷的親朋好友站出來，挺過這一次的罷免，也杜絕霸凌女性從政者的政治文化，建立新的網絡來對抗國民黨可怕、傳統、綿密的組織。