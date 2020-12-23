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大家都在盼的2021 預言家直接潑冷水：將迎真正的天災人禍

唱美麗島、吃無萊豬肉小吃 藍採社運模式擋萊豬到最後

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
反含萊克多巴胺美豬進口進決戰期，立院明表決9項開放萊豬行政命令。國民黨與民團合作今晚在立院南側濟南路上循社運模式辦「最後無萊豬晚餐」晚會，夜宿立院為台灣食安守夜，明天國民黨與民團也將接力繞行立院為議場表決助威。記者周志豪／攝影
反含萊克多巴胺美豬進口進決戰期，立院明表決9項開放萊豬行政命令。國民黨與民團合作今晚在立院南側濟南路上循社運模式辦「最後無萊豬晚餐」晚會，夜宿立院為台灣食安守夜，明天國民黨與民團也將接力繞行立院為議場表決助威。記者周志豪／攝影

反含萊克多巴胺美豬進口進決戰期，立院明表決9項開放萊豬行政命令。國民黨與民團合作今晚在立院南側濟南路上循社運模式辦「最後無萊豬晚餐」晚會，夜宿立院為台灣食安守夜，明天國民黨與民團也將接力繞行立院為議場表決助威。

國民黨團總召林為洲表示，為了反萊豬進口，之前再激烈抗爭國民黨團都做過了，現在已經到最後了，民進黨仍然毫不妥協，覺得很失望，「大悲無言」，感覺怎麼守護食安這麼的難，現在就是在國會盡最大責任與最後一分力走完最後一哩路。

林為洲說，預期明天表決結果也會令人悲觀，最後還是要訴諸民眾公投，才能真正擋萊豬。

林為洲也提到，今明兩天立院外的抗爭活動，都會跟反瘦肉精聯盟、消基會、家長協會等民團合作，今天晚會會大合唱「美麗島」，並與一些本土樂團一起守護食安；明天每個鐘頭繞行立院活動，也會穿插由不同民團帶頭。

黨團人士表示，從秋鬥到「最後無萊豬晚餐」晚會，再到明天繞行立院，不論是民團主辦或國民黨主辦的活動，都循傳統「社運模式」主辦，一則要凸顯反萊豬主張與訴求，另外也是要展現國民黨徹底在野與民眾站在一起的決心。

國民黨與民團目前規劃，今天「最後無萊豬晚餐」晚會，用餐時間現場將準備約2千份的滷貢丸、滷肉飯、香腸、肉包台灣豬美食，要給民眾再一次新品嘗無萊豬肉的滋味，晚間7時開始才正式開始晚會活動。

「最後無萊豬晚餐」晚會第一部分宣講，農委會前主委陳保基、前衛生署長楊志良、衛福部國健署前署長邱淑媞、國民黨醫療委員會主委蔡明忠、反核人士黃士修等人，將以神秘嘉賓身分助講，之後即由民團帶領唱反萊豬改編歌曲、帶動跳反毒豬體操。

近日因發表反萊豬言論遭查水表的醫師蘇偉碩，也會應邀上台發言。民團活動最後，則由有校園民歌推手之稱的楊祖珺演唱知名禁歌「美麗島」，一歌雙關，暗諷民進黨昨非今是。

活動最後，在國民黨主席江啟臣壓軸致詞後，晚會現場將進行守護台灣點燈儀式，之後再由楊祖珺領唱歌曲為活動畫上句點，立委則展開夜宿。

明天一早國民黨立委全員進議場備戰表決，院外則從上午9時30分起每1小時由前總統馬英九、黨前主席朱立倫、黨祕書長李乾龍與前副總統吳敦義，與反瘦肉精聯盟、消基會、家長協會，共8梯隊，以黨、民團輪流帶領方式繞立院助威。

林為洲說，晚上聚會屬大型活動，會要求保持社交距離，民眾未戴口罩不會讓他參與；參與民眾要享用無萊豬小吃，也只能在劃定飲食區中食用，食物也已分裝，也要接受在場指揮人員、志工指引，相關防疫作為完全配合疫情指揮中心規範。

林為洲也提到，明天表決戰不會到午夜，應該差不多下午5時左右就會結束，因為國民黨團要把附帶決議部分移到周五繼續表決，讓議題更長一點，而不是到明天就結束。

至於今明活動民團是否可能加大抗議動作？林為洲說，不無可能，但民團要如何行動不是國民黨團可以掌控。

萊豬 國民黨 林為洲

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