王婉諭：補不起破洞的社安網2.0計畫 政院切莫一意孤行

時代力量立委王婉諭今天表示，隨著社安網1.0將於本月底落幕，行政院擬於近期核定社安網2.0計畫，經費高達252億元；然而，2.0的規畫內容卻依舊問題叢生，引發基層心衛社工、社區關懷訪視員、醫療人員及法律學者的諸多疑慮，呼籲中央正視第一線人員反映的困境，避免重蹈社安網1.0的覆轍，甚至造成悲劇的再次發生。

王婉諭說，社會安全網1.0計畫3年投入近70億元的經費，多數卻只聚焦在補充社工人力，變相將壓力與責任轉嫁基層社工。執行成效不僅各自表述，更與第一線社工反映的困境完全相反。

王婉諭指出，總統蔡英文兩任的就職演說，皆強調社會安全網的重要性；但負責社安網的政務委員林萬億，面對鐵路警察案的悲劇卻一再甩鍋，甚至說該案應回歸精神醫療體系，令人遺憾。王婉諭指出，盼行政院長蘇貞昌能審慎思量，目前社安網2.0不僅缺乏溝通基礎，更是再次將社會安全的責任轉嫁給第一線人員，不應每每在重大社會事件發生後，才來思考政策是否出錯。

自殺與社區關懷前訪視員、臨床心理師朱世宏表示，社安網1.0大量進用心理衛生社工人力，卻未建置心衛社工需要的督導與行政分工機制，導致計畫期間各縣市總計57名心衛社工離職，離職的社工平均在職期間僅 7 個月，流動率居高不下，專業難以久任；社安網2.0更加本末倒置，進一步擴大心衛社工的服務對象，將自殺個案中如有合併登入在精神照護系統或保護性案件者，要求心衛社工承接，但極度脆弱或高風險的個案理應由更多人力跨專業服務，不應由單一工作者全部承擔。

台灣司法精神醫學會常務理事、醫師楊添圍表示，社安網2.0預計設置司法精神病房，並增設一處司法精神醫院，共計編列24.8億元及181名安全維護人力；然而，這樣的經費與人力評估依據究竟從何而來，且包含專業人力、處遇經費、部會權責分工等核心問題皆未釐清，甚而若未來監護處分修法走向不定期，恐將導致受監護處分人留置在精神醫療院所更長的時間。