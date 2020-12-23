桃機申請入美境外預先通關計畫 外交部：美方正審核中

美國國土安全部代理部長沃爾夫（Chad Wolf）日前表示，美國國土安全部在和台灣溝通，處理桃園機場加入美國的境外預先通關計畫（US Border Preclearance）的申請；外交部發言人歐江安今天表示，我國桃園機場已在第一時間透過我駐美代表處提出申請，正由美方審核中。

歐江安表示，美國海關暨邊境保護局（Customs and Border Protection, CBP）美東時間9月29日在官網公佈，自即日起開放各國機場申請加入「境外預先通關」（Preclearance）計畫，我國桃園機場第一時間透過我駐美國代表處提出申請，案件目前正由美方審核中，外交部將協同相關部會共同合作，並與美方密切溝通，力促桃園機場順利加入。