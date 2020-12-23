獨／黃捷被移送檢調調查 時力人頭黨員案再掀風暴

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
高雄市議員黃捷。圖／本報系資料照
高雄市議員黃捷。圖／本報系資料照

時代力量雲林縣議員廖郁賢、宜蘭縣黨部前主委郭禀翰涉及人頭黨員案持續延燒。時代力量決策會昨天決議，將全案相關卷證資料送交檢調機關調查，以釐清二人法律責任；其中包括已退黨的高雄市議員黃捷、台北市議員林穎孟也牽涉其中，同樣在移送檢調調查範圍內。

時代力量在上月24日公布人頭黨員案調查結果，裁決廖郁賢、郭稟翰各停權1年6個月與6個月。調查報告指出，廖郁賢在配合調查時陳述，有部分入黨申請表來自於黃捷與其團隊，黃捷給的那一批入黨申請，因為黃捷驗過了，所以自己未再重複檢驗過，即勾選入黨申請表中「是否完成身分證件驗證」欄位。紀律會表示，經查驗該批資料顯有登載不實之情事，廖郁賢顯然未盡地方主委把關之責，甚為明確。

對於為何身為雲林縣黨部主委，要接受遠從高雄來的入黨申請。廖郁賢在陳述中也提及，黃捷的部分也要檢討她的主委怎麼那麼沒有人緣，「不去她那邊入黨，要在我這邊入黨」。

根據調查報告統計，雲林黨部所收到的紙本入黨申請表共182件，高達166件的申請人地址與送件黨部沒有地緣關係，其中來自高雄的申請表有68件。

決策會裁決書顯示，郭稟翰在配合調查時陳述，宜蘭縣黨部79件紙本入黨申請資料中，議員林穎孟直接或間接送件者11件。紀律會表示，在中央黨部組織部針對這79件資料進行電話查核時，接通的34件申請案中，有高達23件不清楚入黨方式，但申請表中「以上資料由申請人確認無誤後親簽」之欄位卻有簽名，顯見郭稟翰身為地方黨部主委，未全面進行實質身分驗證之審核，實有疏失。

時力紀律委員會指出，郭稟翰涉刑法業務登載不實、行使不實登載文書，廖郁賢除同涉業務登載不實、行使不實登載文書，還包含涉變造私文書，由於皆已涉及刑事責任，紀律會無法姑息、縱容刑事犯罪， 但刑事司法偵查並非紀律會之職權，故建請決策委員會決議，是否對其提起刑事告訴，避免未來造成時力傷害。

時力決策會昨天出席人員7位，另有宋國鼎、王婉諭、彭盛韶與邱顯智4人線上參加會議，經討論決議將全案相關卷證資料移送檢調調查。

時代力量 黃捷 林穎孟

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