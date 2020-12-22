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新北才剛說耶誕城停止集會 親綠粉專秒做圖黑侯友宜

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北歡樂耶誕城每日吸引大批人潮，新北觀旅局指出，即日起停止耶誕城內所有戶外集會型活動（含商品促銷在內）。記者王敏旭／攝影
新北歡樂耶誕城每日吸引大批人潮，新北觀旅局指出，即日起停止耶誕城內所有戶外集會型活動（含商品促銷在內）。記者王敏旭／攝影

中央流行疫情中心今中午宣布，國內新增1例新冠肺炎本土病例，由於新北歡樂耶誕城人潮眾多，新北觀旅局也隨即表示，即起停止耶誕城內所有戶外集會型活動。不料消息一宣布，不少親綠臉書粉專立刻做圖po文，指新北耶誕城戶外活動早辦完了，新北市長侯友宜「很會演」。

但新北觀旅局長張其強表示，本周末還有兩天的台東釋迦推廣、青創洄游市集，後續還有臨時性商品記者會，皆為耶誕城的戶外活動，不過為了配合防疫，目前暫定皆取消。

新北耶誕城今宣布停止戶外集會型活動不久，親綠粉專「小蚊哲的市政週記」、「抓到了！這梗很綠」、「柯學刑事」、「超譯蕭婆」等，立刻po出以侯友宜照片做的圖片，指活動都辦完了，才出來喊取消集會型活動，嗆侯友宜「假惺惺」、「很會演」，另還轉發ptt文章，po文內容相當類似。

此外，在相關新聞留言下方，更可看到許多帳號，以上述粉專的圖片留言，令其他網友直呼，「1450上工啦？！」、「製圖的效率真快啊！」、「風向帶不起來好可憐」。

對此新北觀旅局長張其強表示，耶誕城的市民廣場展區還有三場活動，包括26、27日兩天的台東釋迦推廣、27日的青創洄游市集，另後續還有臨時性的商品記者會或產品推廣會，並非沒有戶外活動，只是沒有在官網列出。

張其強說，由於距離台東釋迦推廣活動只剩幾天時間，考量台東農民還需採收、送到新北的作業時間，為了減少農民損失，必須及早宣布，不能讓農民已經採收了，才突然喊停。

另外，由於戶外貨櫃屋、光雕秀，光廊從開城即展出，防疫措施無虞，目前仍一切照常，只是即日起，戶外臨時集會型活動暫停，像是臨時性的商品記者會或產品推廣會，全部暫停。

親綠粉專「小蚊哲的市政週記」、「抓到了！這梗很綠」po出同張圖片，嗆新北市長侯友宜。圖／翻攝自臉書
親綠粉專「小蚊哲的市政週記」、「抓到了！這梗很綠」po出同張圖片，嗆新北市長侯友宜。圖／翻攝自臉書
親綠粉專「小蚊哲的市政週記」、「抓到了！這梗很綠」po出同張圖片，嗆新北市長侯友宜。圖／翻攝自臉書
親綠粉專「小蚊哲的市政週記」、「抓到了！這梗很綠」po出同張圖片，嗆新北市長侯友宜。圖／翻攝自臉書
新北耶誕城相關新聞留言下方，出現許多帳號以親綠粉專的圖片留言。圖／翻攝自臉書
新北耶誕城相關新聞留言下方，出現許多帳號以親綠粉專的圖片留言。圖／翻攝自臉書

侯友宜 新北

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