國民黨團幹部改選明登記 費鴻泰：勸進曾銘宗選首席副

國民黨團總召與首席副書記長下周二改選，明、後天受理登記。經現任總召林為洲禮讓，下屆總召由資深立委費鴻泰接手出任機會大，首席副書記長除金門縣立委陳玉珍表態參選，費下午受訪時表示，他也再三徵詢財經立委曾銘宗角逐。

費鴻泰表示，曾銘宗是前金管會主委，也接任過黨團總召、書記長，還代理過黨秘書長，黨政經歷豐富，又熟悉黨團事務與行政院運作，明年是戰鬥年，是要為國民黨搶灘頭堡的重要一年，才勸進曾角逐首席副。

曾銘宗證實，確實獲得費鴻泰與部分黨團幹部勸進，但他沒有主觀意願。費鴻泰說，曾是幾位朋友共同建議的人選，曾本人確實沒有意願，勸說後相信會勉為其難同意。

國民黨團大黨鞭的黨團總召一年一任，小黨鞭的黨團書記長與首席副書記長則為半年一任，本屆黨團首席副書記長將是下屆當然黨團書記長。下周二總召與首席副改選後，現有黨團三長除非經協調提前交棒，否則將續任至明年1月底。

明年2月1日立院新會期開議後，當選的下屆總召與首席副書記長才將上任，而下屆黨團書記長則將由現任首席副書記長鄭麗文升任。

下屆黨團總召人選，在費鴻泰表態後，林為洲主動禮讓，態勢已趨於底定。陳玉珍上周二則表態角逐下屆首席副書記長，並已著手拜票。黨團人士表示，後天登記截止後，若有競爭人選，黨團內將先協調，協調未果下周二再投票選舉。