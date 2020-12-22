美國會通過台灣保證法案 外交部表示感謝

外交部今天表示，美國聯邦參、眾議院在美東時間21日深夜通過「2021會計年度聯邦政府撥款法案」，其中匡列300萬美元的授權額度予「全球合作暨訓練架構」（GCTF），也將「2020年台灣保證法案」（Taiwan Assurance Act of 2020）的本文納入併案通過，展現美國國會不分黨派對台美關係的支持，外交部對此表達誠摯歡迎與感謝。

外交部表示，「2020年台灣保證法案」在參、眾兩院分別由聯邦參議員柯頓（Tom Cotton），以及聯邦眾院外交委員會主席安格爾（Eliot Engel）與共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）等議員提出，眾院院會曾於去年5月無異議通過。其內容旨在支持對台軍售常態化，協助我國加強自我防衛能力、支持台灣有意義參與國際組織，另敦促美國務卿檢視對台交往準則，並對檢討結果及「台灣旅行法」執行情形向國會提交報告。

外交部表示，這次「2021會計年度聯邦政府撥款法案」也首度納入撥款支應GCTF相關活動的文字，匡列預算達300萬美元，並肯定GCTF為台灣、美國及日本在印太區域共同推動公共衛生、執法、災害救助、能源合作、婦女賦權、媒體識讀及良善治理的平台，充分展現美國國會兩院肯定GCTF成立5年來的豐碩成果，極具正面意義，並有助未來台美日三方持續透過GCTF平台擴大與理念相近國家的專業交流及合作範疇。

外交部表示，感謝美國國會跨黨派友人透過具體行動支持台美關係。我國政府將持續在既有的良好基礎上，秉持互信、互惠及互利的原則，與美方攜手合作，穩健深化台美在各領域的全球合作夥伴關係。