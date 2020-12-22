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吳釗燮和美環保署長通電話 盼台美持續深化環保合作
外交部今天表示，外交部長吳釗燮和美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）今天上午通電話，惠勒肯定我國政府推動國際環保合作的努力，重申台灣是美國重要環保夥伴。
外交部發布新聞稿表示，吳釗燮在電話中感謝惠勒對台灣的支持，強調台灣在環保議題上的專業可為國際社會作出貢獻，並對惠勒因行程變動而無法在今年底前來訪表達可惜，希望未來持續和美方就相關議題交流與對話，惠勒則希望台美未來持續深化雙方環保合作領域與成果。
外交部表示，台美環保合作已有近30年歷史，雙方並在2014年美國環保署長麥卡錫（Gina McCarthy）來訪與我國創設的「國際環境夥伴計畫」（IEP）機制下，在空氣品質改善、兒童健康、環境教育、海洋廢棄物處理等領域密切合作，並達成豐碩成果，不僅嘉惠台美兩國，更為印太區域作出貢獻。外交部將與國內相關部會密切協調，持續與美國政府就環保議題進行合作，尋求深化台美更廣泛、更緊密的夥伴關係。
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