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換禮物凝聚感情 林為洲送蔣萬安祈福鳥居祝當選北市長

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

後天就是聖誕節，國民黨主席江啟臣下午號召現任黨團大小黨鞭林為洲林奕華、準黨團總召費鴻泰與青壯派立委蔣萬安提前舉辦交換禮物趴，聯繫感情。林為洲精心準備祈福鳥居文鎮送蔣，祝蔣心想事成，當選台北市長，現場勝利聲不斷。

交換禮物趴下午在江啟臣立院研究室舉辦，交換禮物方式採「食物鏈式」指定贈送，江啟臣送林奕華、林奕華送費鴻泰、費鴻泰送林為洲、林為洲送蔣萬安、蔣萬安送江啟臣，在禮物贈送對象固定下，大家也都發揮巧思。

首先贈禮的江啟臣準備了自己的競選馬克杯與台中農會面膜送林奕華，希望女立委在立院繁重的工作中也可以隨時保養讓自己美美的，馬克杯則是要林奕華隨時喝咖啡為自己打氣，禮物質樸簡單。

林奕華則準備一對黑色拳擊手套給費鴻泰，要準備接黨團總召的費練身備戰。由於費二月初才上任，費收到禮物後，也釋出善意要藉林為洲再打一個月，之後再交接，江啟臣則試戴發覺很順手。

在下屆總召競爭中獲禮讓的費鴻泰則貼心準備「祝福生子」的金鏟子與花東鐵路隧道貫通石，送給女兒剛結婚的林為洲轉贈女兒，讓林能早日抱孫。還提醒正面向上生子，反面向上生女。江啟臣也開玩笑提醒林，「千萬不要留著自己用」。

林為洲準備祈福鳥居文鎮送蔣萬安，要祝蔣心想事成，當選台北市長，拆禮物時包含費鴻泰、林為洲都高喊勝利，蔣則大喊主席加油回應。不過蔣在拆封前似有預感，開玩笑跟林為洲講，「你要送我東西我都覺得不懷好意」，讓兩人相視大笑。

而蔣萬安則送貓型按摩頭箍給江啟臣，要讓操勞黨務、立院問政兩頭燒的江，偶爾可以按摩頭部放鬆。只不過江戴上頭箍後，林奕華隨即手動使用頭箍幫江按摩，江第一時間尷尬的說，「好像有點痛」。

林為洲 江啟臣 林奕華 蔣萬安

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