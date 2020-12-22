外交部稱台廠捐捷克口罩機又反悔 業者駁斥是不實消息

外交部發言人歐江安今天在例會上表示，台南廠商「東建安」原捐贈5套高階醫療立體口罩生產線給捷克，卻變卦不再無償捐贈；東建安總經理郭立霖下午反駁批「外交部發言未經查證」，要求外交部有任何相關問題，應先與業者聯繫溝通，以免對各方造成傷害。而當時市長黃偉哲曾特別到「東建安」頒發感謝狀，下午聽到外交部消息也感到意外，並表示會去查證了解到底是怎麼一回事。

郭立霖表示，今年8月捷克參議院議長韋德齊8月率團訪台，為表達友好願捐贈5條口罩生產線，透過捷台商會接洽時捷克因人力、財力限制擔心無法負擔5條生產線，協商決定捐贈4條生產線，捷克也會派人來台學習交流相關技術。

郭立霖指出，口罩生產線是捐贈歐洲呼吸防護具研發中心（ECVVR），而該單位是由捷克口罩企業聯合成立，並非單一私人企業，高階醫療立體口罩生產線捐贈一案從未變卦，且這星期兩條生產線應可順利經航運送往捷克。

郭立霖表示，因捷克方面無法經由「政府對政府」管道，捐贈才透過ECVVR，兩個月前也曾捐20萬個口罩給捷克，在捐贈者的角度當然希望防疫物資可實際幫助捷克人民，才能有長久友誼，「真的不了解外交部此時的發言用意為何」。