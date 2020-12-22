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台僑遊説駐美代表處改名 陳以信：莫有不切實際期待

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國民黨立委陳以信。圖/陳以信臉書網頁
國民黨立委陳以信。圖/陳以信臉書網頁

美參眾議員傳致函美國國務卿龐貝歐，建議將我國駐美「台北經濟文化代表處」，改名為「台灣代表處」。國民黨立委陳以信今天表示，這次事件起因是來自在美台僑的遊說工作，只是國會議員的建議，對行政部門沒有任何拘束力；我方應該感謝美國參眾議員對台灣的支持，但對於美行政部門的可能行動，最好不要有不切實際的期待。

陳以信積極經營國民黨與美方關係，他今天透過臉書貼文表示，美國傳出有參眾議員致函美國國務卿龐貝歐，建議可將我國駐美「台北經濟文化代表處」，改為「台灣代表處」，國人或許很多期待，外交部也說願意推動，但其實這件事真的言之過早，蔡政府現讓人民期待愈高，期待落空時的傷害也會愈大，在上位者不可不慎。

陳以信表示，這次事件起因是來自在美台僑的遊說工作，發動選區參眾議員聯合致函美國國務院，參眾議員基於台美友好關係，許多議員都會不吝簽署。但由於這只是國會議員的建議，對行政部門沒有任何拘束力，採不採行完全行政部門決定。

陳以信說，如果大家還記得，兩個月前也才有類似行動，多達50位參議員致函美國貿易代表賴海哲，要求美國政府與台灣簽署BTA，結果如何大家都知道，以前還要更多類似案例。這種請願行動多半沒有下文，我們應該感謝美國參眾議員對台灣的支持，但對於行政部門的可能行動，最好不要有不切實際的期待。

陳以信進一步指出，尤其現在川普政府已進入看守時期，在此期間不致做出重大外交轉向，過去一年來對台政策異常高調，背後部分原因是為美國總統大選的策略操作。現在選舉已經結束，拜登政府即將上台，新國會也將組成，現在這個推動時機實在不好，看不到成功的可能性，在美台僑現在急成這樣，或許是擔心未來拜登政府更不可能做到此事吧！

貼文同時標註：「推動改名台灣代表處現在言之過早不切實際」。

陳以信

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