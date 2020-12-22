澄清美處「進行中」說法 外交部：指持續進行的努力

超過70位美國眾議員上周籲請政府將我國駐美代表處從駐美國「台北經濟文化代表處」（TECRO）更名為「台灣代表處」（TRO），外交部次長曾厚仁昨天在立院表示更名案「進行中」；外交部發言人歐江安今天說明，「進行中」的意思是「這努力是持續進行的」，我國將就這個案子持續和美方交換意見，不是已經在執行。

歐江安在外交部例行記者會上表示，她奉曾厚仁指示向大家澄清和說明，昨天因為質詢時沒有充分的時間表達想法，把話連貫在一起會有誤解。

歐江安說，曾厚仁所謂的「進行中」，當時是說推動和美方提升和美方友好的關係，推動駐處有更適當的名稱是長期目標，努力是持續進行的，這是一致性、持續性的，是長期努力的目標全面強化、提升台美關係，是我國政府長期對美目標。

歐江安說，外交部會和駐美國代表處保持密切聯繫，持續穩健努力台灣和美國的夥伴關係，至於內部名稱調整問題，外交部感謝眾議員提案，我方將就這件案子持續和美方交換意見，目前正進行內部研議，沒有確切推動時程，我國有和國會議員交換意見，了解美方立場。