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影／藍營點名為報選舉仇？鄭運鵬：國民黨報老鼠仔冤

聯合報 / 記者賴韻如莊昭文陳聖文黃純益／台北即時報導
記者莊昭文、陳聖文、黃純益／攝影
記者莊昭文、陳聖文、黃純益／攝影

立法院24日將處理萊豬進口9項行政命令，國民黨預計公布民進黨立委表決名單，揚言用民意向綠委施壓。民進黨立委鄭運鵬對此表示，「國民黨是在報老鼠仔冤，2012年美豬美牛社會上面的質疑，國民黨當時沒有處理好，一直認為這是導致2016年國民黨總統選舉失敗的原因，所以這是政治問題嘛！」

民進黨立委鄭運鵬指出，AIT發表對於美國食品安全管制措施以及法規的聲明，的確不常見，台灣有很多跟食品衛生管理的規範，不管是藥品、食品大多都會來自於美國的規範，也會參考歐盟或日本，所以AIT講的部分並沒有錯，過去是因為萊克多巴胺的使用，歐盟並沒有規範，所以2012年之前，民進黨對這個部分是有質疑過，但是在歐盟CODEX有規範之後，民進黨已經沒有對萊克多巴胺提出質疑，只是當時的國民黨馬英九總統不敢開放，所以那時候只解決了美國狂牛症的疑慮，並沒有解決掉美豬美牛萊克多巴胺的問題。現在我們進口美國牛肉裡含萊克多巴胺也有容許值，跟豬肉大致上相同，這個都來自於美國跟歐盟的規範。

鄭運鵬說，現在雖然時空環境不同，「國民黨是在報老鼠仔冤，2012年美豬美牛社會上面的質疑，國民黨當時沒有處理好，一直認為這是導致2016年國民黨總統選舉失敗的原因，所以這是政治問題嘛！」國民黨現在一連串動作，他們只是為了報選舉之仇。所以就科學論科學，不然以後國民黨在食品衛生藥品上面的那些條件，都不要再抄美國的規範，這個就是科學上面的論證。國民黨有很多矛盾之處，民進黨執政願意就規範、實例以及科學上來做說明，國民黨就是故意聽不懂。

鄭運鵬說，美國希望他們的肉品及食品，都不要被任何國家歧視，這也是說美豬美牛的問題，12年來他們一直在對台灣訴求的，這一點我想國人可以理解，只是國民黨「裝睡的人叫不醒」，他們只是在報過去選舉上的恩怨。

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