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國民黨明年移師高雄辦青年營 江啟臣：未來要遍地開花

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨革命實踐院明年1月20日至22日移師高雄澄清湖水漾會館舉辦「打狗不羈夜•大幕僚時代」革命實踐講習班第172期。記者劉宛琳／攝影
國民黨革命實踐院明年1月20日至22日移師高雄澄清湖水漾會館舉辦「打狗不羈夜•大幕僚時代」革命實踐講習班第172期。記者劉宛琳／攝影

國民黨革命實踐院今年舉辦171青年營，明年1月20日至22日移師高雄澄清湖水漾會館舉辦「打狗不羈夜．大幕僚時代」革命實踐講習班第172期。國民黨主席江啟臣表示，今年台北，明年高雄，接下來會到各地去辦理青年營，希望每個地方都有國民黨的青年，也希望中南部的青年學子能夠有機會跟國民黨對話。

國民黨青年團表示，有鑑於近年來黨內青年從事政治工作及擔任幕僚的比例大幅提升，雖已有愈趨年輕化的趨勢。然而根據統計，本屆立委當中，約有三分之一曾擔任助理或是幕僚，相較之下國民黨38位立委中，卻僅有6位具有助理或幕僚經驗。顯見若要增進國民黨與青年對話空間、拉近與年輕世代之落差，就應從培養新世代的政治幕僚開始。

江啟臣表示，革命實踐講習班172期特地移師高雄舉辦，象徵國民黨對於青年以及學生的培訓將在全國遍地開花國民黨作為在野黨，身負監督執政黨的重責大任，因此本次營隊將以在野黨角度，讓學員透過實務操作了解如何藉由議題探討、新媒體經營、政治攻防技巧，得以有效監督政府、捍衛自身權利。

「感謝這些年輕人在國民黨最壞的時代給了國民黨最好的希望」革實院院長羅智強表示，這次到高雄舉辦，一方面方便中南部同學有就近參與的機會，去高雄了解台灣政治的生態，也爭取一些年輕人的認同與支持，至少可以了解國民黨。他也說，江啟臣接任主席後國民黨有大幅青年參加營隊或入黨，讓整體支持度提升。

羅智強說，國民黨在野後，對於執政黨的監督策略與方式，有過許多不同嘗試，都有相當顯著的成效，期許培訓學員皆能發揮國民黨「在野不讓」的精神，落實作為在野黨的監督與制衡職責。並藉由學員間的議題交鋒與相互激盪，瞭解時下青年對於時事、政治議題的看法，進而作為未來國民黨在政策擬定以及議題經營方向的參考。

青年團總團長陳柏翰表示，上次在高雄舉辦營隊已經是5年前的事情了，他認為舉辦青年團活動要突破地方框架，上周在台中規劃活動，下個月在高雄，2、3月在台南的活動也正在籌劃黨中。這次營隊的最大特點，便是透過情境假設學員作為在野黨委員或幕僚，該如何應對執政黨所拋出的各式議題攻防。

陳柏翰表示，除了政策論述、立法攻防、社群媒體等專業幕僚課程外，同時更將以「修憲」、「國防安全」、「核食進口」三大未來攻防重點議題為主軸，而營隊中學員對三大議題的討論成果，也將由青年團統整後，建議黨內作為重點參考。

國民黨 青年 江啟臣

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