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被林為洲告發散布謠言沒下文？ 蘇貞昌：沒有約談通知

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
朝野關係持續緊張，國民黨立委賴士葆上午質詢行政院長蘇貞昌對地方政府定自治條例從嚴規範肉品瘦肉精零檢出態度時，因遭到蘇不斷反質詢反唇相譏，制止無果後動怒拍桌，沒想到蘇跟著拍，兩人就這樣互拍三次，蘇還嗆賴要有點修養。記者周志豪／攝影
朝野關係持續緊張，國民黨立委賴士葆上午質詢行政院長蘇貞昌對地方政府定自治條例從嚴規範肉品瘦肉精零檢出態度時，因遭到蘇不斷反質詢反唇相譏，制止無果後動怒拍桌，沒想到蘇跟著拍，兩人就這樣互拍三次，蘇還嗆賴要有點修養。記者周志豪／攝影

朝野關係持續緊張，國民黨立委賴士葆，上午質詢行政院長蘇貞昌對地方政府定自治條例從嚴規範肉品瘦肉精零檢出態度時，因遭到蘇不斷反質詢反唇相譏動怒拍桌，沒想到蘇跟著拍，兩人就這樣互拍三次，蘇還嗆賴要有點修養。

賴士葆上午質詢時表示，民進黨政府力推明年元旦開放含瘦肉精每豬進口，但目前有超過10個縣市自訂地方自治條例要求境內肉品要瘦肉精零檢出，行政院將如何准駁？

蘇貞昌表示，政院確實到現在都還沒有准駁地方政府自治條例，但都有跟地方保持聯絡，收集各種資訊，也會和地方溝通，後續主管機關會依權責，根據相關法令處理，「因為我們法治」。

衛福部長陳時中也說，都會與地方政府溝通，但「現在行政命令在立法院還沒有審查」。

賴士葆指出，據地方制度法規定，地方政府有權就衛生管理事項訂相關自治條例，還可較中央更從嚴規範，甚至要求瘦肉精零檢出，請政院准駁地方自治條例時不要違法裁定，尤其蘇貞昌是法律系畢業。看蘇在笑，賴說，「因為被我抓到了」。

蘇貞昌隨即反譏表示，「我在笑你這次講的跟上次說的不同」。賴士葆制止要蘇「你不要講話」，蘇再以台語戲謔回應，有人這樣？表示賴上次說要跟他們用主決議，不要報上來，「你自己說到忘記了，我是在笑這個啦」。

賴士葆要求主持議事的立法院副院長蔡其昌阻斷蘇貞昌反質詢，蘇仍繼續叼叼不休，賴氣得拍桌制止，蘇也跟進拍桌回擊，還要賴「不要鼓掌」，嗆「你敢拍我不敢拍嗎？」兩人就這樣互拍3次桌。

賴士葆回嗆蘇貞昌，為什麼要一直這樣反質詢？蘇貞昌則笑著說，「啊你就這樣」，「你講不清楚，用拍桌子沒有用啦」，還問「你問我我回答你啊，還要繼續拍嗎？」賴則回以「不要拍」，蘇再酸「對啊，不要拍嘛，有點修養」。

賴士葆詢問，醫師蘇偉碩遭衛福部告發，立刻被警方要求約談，國民黨團總召林為洲告發蘇貞昌在信公肉品事件違反食安法，有沒有被約談？法律之前人人平等？蘇說，他有講過法律之前人人平等，現在仍然如此。

蘇貞昌也證實，檢方怎樣偵辦案子我從不干預，但到目前為止，他沒有接到任何約談通知。陳時中則補充，衛福部10月底就告發蘇偉碩。

賴士葆批評，行政不能干預司法。蘇貞昌再反問，「啊你現在是想要干預司法嗎？」

朝野關係持續緊張，國民黨立委賴士葆上午質詢行政院長蘇貞昌對地方政府定自治條例從嚴規範肉品瘦肉精零檢出態度時，因遭到蘇不斷反質詢反唇相譏，制止無果後動怒拍桌，沒想到蘇跟著拍，兩人就這樣互拍三次，蘇還嗆賴要有點修養。記者周志豪／攝影
朝野關係持續緊張，國民黨立委賴士葆上午質詢行政院長蘇貞昌對地方政府定自治條例從嚴規範肉品瘦肉精零檢出態度時，因遭到蘇不斷反質詢反唇相譏，制止無果後動怒拍桌，沒想到蘇跟著拍，兩人就這樣互拍三次，蘇還嗆賴要有點修養。記者周志豪／攝影

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