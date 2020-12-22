快訊

別搞錯「高情商」 蔡康永：學習接受「有人受傷」的人際關係

我253天無本土病例破功！指揮官陳時中13:30親自說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／江啟臣呼籲蔡政府勿用多數暴力霸凌民意

攝影中心 / 記者侯永全/即時報導
國民黨主席江啟臣強調，執政黨明年開放萊豬進口是霸凌民意，民意終究會反彈。記者侯永全／攝影
國民黨主席江啟臣強調，執政黨明年開放萊豬進口是霸凌民意，民意終究會反彈。記者侯永全／攝影

萊克多巴胺豬肉為趕在明年一月一日開放進口，立法院二十四日院會將上演「表決大戰」，國民黨主席江啟臣今天出席青年團舉辦的 「革命實踐172：打狗不羈夜•大幕僚時代」活動發布記者會時強調，萊豬不是政治議題，而是健康與民生議題，呼籲蔡政府勿用多數暴力霸凌民意。

江啟臣表示，民眾對於健康的疑慮，不是政黨政治可以操作，執政黨用多數暴力方式碾壓民意，受害的不僅是全民，也是下一代的健康。因此，周四上演的萊豬表決大戰，綠營立委的每一票，要對人民負責，也要對歷史負責。勿忘過去民進黨主張的黨意不要凌駕民意，更何況執政黨現在是霸凌民意，民意終究會反彈。

江啟臣針對國民黨智庫副董事長連勝文有意參選下屆黨主席一事回應表示，國民黨此時此刻只有團結沒有心結，尤其在需要團結面對民進黨一黨獨大、專政狀況下，有心人士不用見縫插針。

國民黨主席江啟臣（中）上午與革實院長羅智強（左）、青年團總團長陳柏翰出席「革命實踐172：打狗不羈夜•大幕僚時代」活動發布記者會，希望透過革命實踐講習班，促進與年輕世代的溝通與對話。記者侯永全／攝影
國民黨主席江啟臣（中）上午與革實院長羅智強（左）、青年團總團長陳柏翰出席「革命實踐172：打狗不羈夜•大幕僚時代」活動發布記者會，希望透過革命實踐講習班，促進與年輕世代的溝通與對話。記者侯永全／攝影

江啟臣 國民黨 民進黨

延伸閱讀

江啟臣：衛福部告不告蘇偉碩 都只考量上意不考量民意

台中豐原翁社里活動中心今開工 預計明年底完工

江啟臣聲援蘇偉碩 批蔡政府法辦台灣民主

國民黨推「食安公投」 江啟臣：鄉親用選票捍衛食安

相關新聞

陳菊：人權是普世價值 盼與法國有更多交流

監察院長陳菊接見法國在台協會主任公孫孟時說，台灣經歷半世紀以上的威權統治，現在的民主自由是歷經多次抗爭爭取而來，人權是普...

影／江啟臣呼籲蔡政府勿用多數暴力霸凌民意

萊克多巴胺豬肉為趕在明年一月一日開放進口，立法院二十四日院會將上演「表決大戰」，國民黨主席江啟臣今天出席青年團舉辦的 「...

質詢萊豬進口 賴士葆蘇貞昌拍桌互嗆

國民黨立委賴士葆今天質詢萊豬進口議題時，認為行政院長蘇貞昌在反質詢，連續拍桌3次，要求蘇貞昌安靜；蘇貞昌不甘示弱，連續拍...

台廠商捐口罩機給捷克後反悔 外交部將以人道援贈應急

媒體報導，台南的自動化設備製造商東建安公司9月捐贈一套高階口罩智慧製造系統給捷克，其中包含5條自動化生產線及智慧控制系統...

藍綠大咖聖母廟揭牌 蔡英文說朱立倫個高 不看到都難

台南鹿耳門聖母廟新建牌樓今天上午剪綵，蔡英文總統、交通部長林佳龍、桃園縣長鄭文燦、台南市長黃偉哲、花蓮縣長徐榛蔚，新北市...

傳連勝文將角逐明年黨主席 江啟臣：黨只有團結沒心結

國民黨明年8月將進行黨主席改選，國民黨智庫副董事長連勝文傳出不排除參選，幕僚透露，此舉與連勝文對於黨內建議都未獲採納有關...

影／藍綠大咖上午齊聚台南 朱立倫深入敵營叫陣

台南正統鹿耳門聖母廟大型牌樓上午舉行落成典禮，現場「大咖」雲集，蔡英文總統、桃園市長鄭文燦、新北市前巿長朱立倫等人都到場...

蔡總統：團結讓台灣守住疫情及經濟發展

總統蔡英文今天表示，台灣守住疫情及經濟發展，都要歸功於團結，台灣經過一次又一次的挑戰，也都是因為團結

江啟臣：衛福部告不告蘇偉碩 都只考量上意不考量民意

高雄榮總前醫師蘇偉碩發表反萊劑言論遭衛福部告發，衛福部長陳時中表示，若蘇願意更正不排除撤告。不過今天法務部長蔡清祥表示，...

林洲民再致柯文哲點租金兩大錯 降租正是恰當時機

台北市明倫社宅高租金惹議，北巿議會目前仍續審都發局住宅基金。柯市府前官員、北市都發局前局長林洲民第四度在臉書發表對社宅看...

蘇貞昌：政府基金操盤者有必要輪調、納列管對象

勞動部前組長游迺文涉貪操縱股價案引發社會關注。民眾黨立委賴香伶今天在立院質詢時呼籲，應將掌握一定部位的政府基金自操人員列...

衛福部難撤告蘇偉碩 法務部：檢察官受理後會依法處理

醫師蘇偉碩發表反萊克多巴胺美豬進口言論遭「查水表」，衛福部長陳時中表示，若蘇願意更正不排除撤告，但衛福部之前提告依據的「...

熱門新聞

253天沒本土病例破功 陳時中下午宣布

彭博更新全球抗疫表現排行榜！台灣擠下日本高居第二名

衛福部嗆認錯 反萊豬醫師蘇偉碩：願接受司法最嚴審判

孫大千嗆鄭運鵬被罷免：笨蛋！關鍵是瘦肉精不是韓國瑜

反萊豬戰火延燒 AIT聲明：我們對美國食品無比自豪

新毒株將讓疫苗失效？專家曝「現有疫苗仍有效」關鍵原因

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。