影／江啟臣呼籲蔡政府勿用多數暴力霸凌民意

萊克多巴胺豬肉為趕在明年一月一日開放進口，立法院二十四日院會將上演「表決大戰」，國民黨主席江啟臣今天出席青年團舉辦的 「革命實踐172：打狗不羈夜•大幕僚時代」活動發布記者會時強調，萊豬不是政治議題，而是健康與民生議題，呼籲蔡政府勿用多數暴力霸凌民意。

江啟臣表示，民眾對於健康的疑慮，不是政黨政治可以操作，執政黨用多數暴力方式碾壓民意，受害的不僅是全民，也是下一代的健康。因此，周四上演的萊豬表決大戰，綠營立委的每一票，要對人民負責，也要對歷史負責。勿忘過去民進黨主張的黨意不要凌駕民意，更何況執政黨現在是霸凌民意，民意終究會反彈。