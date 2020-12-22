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影／江啟臣呼籲蔡政府勿用多數暴力霸凌民意
萊克多巴胺豬肉為趕在明年一月一日開放進口，立法院二十四日院會將上演「表決大戰」，國民黨主席江啟臣今天出席青年團舉辦的 「革命實踐172：打狗不羈夜•大幕僚時代」活動發布記者會時強調，萊豬不是政治議題，而是健康與民生議題，呼籲蔡政府勿用多數暴力霸凌民意。
江啟臣表示，民眾對於健康的疑慮，不是政黨政治可以操作，執政黨用多數暴力方式碾壓民意，受害的不僅是全民，也是下一代的健康。因此，周四上演的萊豬表決大戰，綠營立委的每一票，要對人民負責，也要對歷史負責。勿忘過去民進黨主張的黨意不要凌駕民意，更何況執政黨現在是霸凌民意，民意終究會反彈。
江啟臣針對國民黨智庫副董事長連勝文有意參選下屆黨主席一事回應表示，國民黨此時此刻只有團結沒有心結，尤其在需要團結面對民進黨一黨獨大、專政狀況下，有心人士不用見縫插針。
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