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台廠商捐口罩機給捷克後反悔 外交部將以人道援贈應急

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
外交部發言人歐江安。記者徐偉真/攝影
外交部發言人歐江安。記者徐偉真/攝影

媒體報導，台南的自動化設備製造商東建安公司9月捐贈一套高階口罩智慧製造系統給捷克，其中包含5條自動化生產線及智慧控制系統；外交部發言人歐江安今天表示，廠商原先捐5條生產線給捷克，目前規劃改為捐4條生產線給捷克私人企業，而捷克目前仍有疫情，外交部正研議透過人道援贈方式，提供一條口罩生產線機器給捷克應急，「這和報導提到的廠商無關」。

捷克參議長韋德齊9月訪台，台南一間自動化設備製造商表示將捐贈5條生產線給捷克，但廠商後來反悔，改為由捷克的奈米材料及設備研發製造商InoCure承接。

中央社報導，歷經台捷雙邊3個多月密集協商，其中2條生產線將在本周開始啟運，廠商表示捐贈案採「企業對企業」模式，衍生費用由雙邊企業協調解決，目前規劃5條生產線中4條將由捷克的奈米材料及設備研發製造商InoCure承接。

歐江安今天在外交部例行記者會上表示，若有我國企業或民間團體要捐贈口罩機給捷克政府單位，外交部樂觀其成，但若廠商是針對捷克廠商捐贈，其中有相關商業利益，外交部不會涉入，因為這是私人進行的商務性安排，雙邊政府基於相關規範都不會涉入。

歐江安表示，我國廠商或民間團體進行私人捐贈時，應符合捷克內部相關法規進行，公益捐贈就是非營利，而商業往來必須符合捷克的規則，捐贈應該就是無償，不是營利，沒有回饋也沒有交換才是捐贈，若有商務性安排，就不是捐贈也不是人道援助，外交部和捷克政府都不會介入。

歐江安表示，考量到目前捷克疫情仍不穩定，為了落實今年4月發表的「台捷抗疫合作夥伴聯合聲明」，外交部將透過人道援贈方式，無償提供一條口罩生產線機器給捷克應急，以利促進台捷雙方醫衛用品產業供應鏈的合作，外交部提供的生產線「和報導提到的廠商毫無關聯」。

捷克 外交部 口罩

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