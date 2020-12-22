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藍綠大咖聖母廟揭牌 蔡英文說朱立倫個高 不看到都難

聯合報 / 記者邵心杰修瑞瑩／台南即時報導
台南鹿耳門聖母廟新建牌樓今天上午剪綵，藍綠政營大咖都到場，現場飄散濃 濃政治味。記者邵心杰／攝影
台南鹿耳門聖母廟新建牌樓今天上午剪綵，藍綠政營大咖都到場，現場飄散濃 濃政治味。記者邵心杰／攝影

台南鹿耳門聖母廟新建牌樓今天上午剪綵，蔡英文總統、交通部長林佳龍、桃園縣長鄭文燦、台南市長黃偉哲、花蓮縣長徐榛蔚，新北市前巿長朱立倫等到場，藍綠政治大咖參與，蔡總統與朱立倫見面還特別打招呼。朱立倫受邀深入深綠台南市參與剪綵，媒體詢及「有無深入敵營 」感覺，他說，現場也有許多新北及桃園鄉親參與，現場支持者比民進黨更多。現場飄散濃濃政治味。

朱立倫表示，蔡總統跟他打招呼，說「你個子這麼高，不看到都很難」，特別跟他打招呼，他也跟總統道耶誕快樂、新年快樂。他表示，不同政黨見面打招呼很正常，他跟桃園縣長鄭文燦、交通部長林佳龍、花蓮縣長徐榛蔚也熟，也都打了招呼。

媒體詢及「有無深入敵營 」感覺，他說，現場也有許多新北及桃園鄉親參與，現場支持者比民進黨更多。他強調，來到鹿耳門聖母廟參香，大家都是媽祖的信徒。

鄭文燦表示，今天受邀參與這場盛會，也有各縣市民代及信徒參與這場盛會。鹿耳門是鄭成功登陸地點，也是鄭成功打敗荷蘭人的地點，他也常到台南祭祖。藍綠政治大咖同場剪綵，給人政治聯連，鄭文燦指出，心中只有歷史、信仰，沒有其他想法。

林佳龍指出，鹿耳門聖母廟與交通部長期合作，農曆年跨年、紙風車演出及元宵蜂炮都古合作，鹿耳門是台灣最大門、全球三大門之一，未來雲嘉南濱海國家風景區管理處搭配宗教文化活動，行銷鹿耳門聖母廟成為觀光景點。

台南鹿耳門聖母廟新建牌樓今天上午剪綵，總統蔡英文、交通部長林佳龍、桃園縣長鄭文燦、台南市長黃偉哲、花蓮縣長徐榛蔚，前新北市長朱立倫等到場。記者邵心杰／攝影
台南鹿耳門聖母廟新建牌樓今天上午剪綵，總統蔡英文、交通部長林佳龍、桃園縣長鄭文燦、台南市長黃偉哲、花蓮縣長徐榛蔚，前新北市長朱立倫等到場。記者邵心杰／攝影
朱立倫表示，蔡總統跟打招呼，說你個子這麼高，不看到都很難，特別跟他打招呼。記者邵心杰／攝影
朱立倫表示，蔡總統跟打招呼，說你個子這麼高，不看到都很難，特別跟他打招呼。記者邵心杰／攝影

朱立倫 鄭文燦

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