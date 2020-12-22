傳連勝文將角逐明年黨主席 江啟臣：黨只有團結沒心結

國民黨明年8月將進行黨主席改選，國民黨智庫副董事長連勝文傳出不排除參選，幕僚透露，此舉與連勝文對於黨內建議都未獲採納有關，也有黨內人士解讀，江未聘連為副主席的心結仍未解。對此，國民黨主席江啟臣上午受訪強調，國民黨此時此刻只有團結沒有心結，尤其在國民黨需要面對民進黨一黨獨大的狀況底下，外界不用見縫插針。

國民黨歷經兩個月的籌備研商，決定在明年1月31日於新北市三重小巨蛋舉辦「護食安顧健康 挺公投保民主」募款餐會，席開100桌，目標募集1000萬元，作為國民黨「公投綁大選」、「顧食安公投」兩項公投案二階段連署專款使用。該活動將邀請歷任黨主席、執政縣市首長一同參與，同台創造大團結氛圍。

國民黨主席江啟臣上午受訪證實，募款餐會正在規劃當中，國民黨的確需要大家的幫忙，在接下來食安公投議題推動都需要額外的經費，但他強調，所有相關的募款活動重點在募集人心、募集支持。