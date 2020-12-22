影／藍綠大咖上午齊聚台南 朱立倫深入敵營叫陣

台南正統鹿耳門聖母廟大型牌樓上午舉行落成典禮，現場「大咖」雲集，蔡英文總統、桃園市長鄭文燦、新北市前巿長朱立倫等人都到場，政治味濃厚；蔡在台上對朱立倫打招呼「這麼高想不看見你都很難」。由於當地是深綠大本營，朱在回應媒體訪談時表示，有許多北部的宮廟人員南下，「現場支持我的比支持民進黨的還多」，頗有叫陣的意味。

台南安南區鹿耳門相傳是國姓爺鄭成功登陸上岸的地點，從當時就有媽祖信仰，其中正統鹿耳門聖母廟是當地信仰中心之一，現有的寺廟號稱是全世界規模最大供奉媽祖的寺廟。

廟方上午舉辦安座39周年大典曁牌樓落成啓用大典，新建的牌樓氣勢雄偉，全長60公尺、高19公尺，約6樓高，共五大門，造價上億元，廟方自豪稱與法國凱旋門、中國大陸的天安門，並稱世界三大門。

包括蔡總統、交通部長林佳龍、鄭文燦、台南市長黃偉哲等綠營的重要政治人物都到場，在藍營的部分，除了朱立倫，還有花蓮縣長徐榛蔚、國民黨中常委高思博等人，共同參與開幕剪綵。

現場媒體關注藍綠互動，特別是蔡總統、鄭文燦，與朱立倫之間，但除了在台上合影時，蔡與朱有短暫互動，其他互動並不多，主辦單位安排座位時，特別將黃偉哲安排在朱立倫與鄭文燦之間，剪綵時也都隔開。

蔡總統在致詞時表示，新完成的牌樓漂亮又氣派，未來一定能成為地方觀光的新地標，吸引國內外的遊客，來體驗台灣具代表性的宗教文化。

而她也表示，台灣除了靠媽祖保佑，自己也要打拚，台灣能夠在疫情之間度過挑戰，是因為大家團結努力，不僅守住了疫情，經濟表現也非常好，提醒大家三倍券可以用到年底，大家要趕快用，最好能來台南玩。

由於牌樓非常的長，主辦單位特別邀請66位貴賓一起剪綵，場面盛大。

鄭文燦表示，由於他是全國寺廟金蘭會顧問團團長，因此聖母廟主委王明義之前就有邀請他南下。而對於與朱立倫同台，他表示「心中只有歷史、信仰，沒有其他想法」。