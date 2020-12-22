江啟臣：衛福部告不告蘇偉碩 都只考量上意不考量民意

高雄榮總前醫師蘇偉碩發表反萊劑言論遭 衛福部 告發，衛福部長陳時中表示，若蘇願意更正不排除撤告。不過今天法務部長蔡清祥表示，衛福部提告是非告訴乃論案件，檢察官受理後會依法處理。國民黨主席 江啟臣 上午受訪奉勸衛福部是「衛生福利部」，為人民衛生福利著想才是他該做的事情，因為不管要告不告都顯示衛福部只考量政治、上意，而非民意。

江啟臣說，他搞不懂衛福部是什麼部，應該要為人民著想但現在到底是為誰？從這件事就看得出來衛福部不管告或不告，考量的都是為政治，並不是人民的健康；考量的也不是民意，而是上意。當發現有人批評他和他意見不同時候就用提告的方式，造成寒蟬效應，等到發覺民意開始反彈又龜縮，到底衛福部是在幹嘛，到底要做什麼？

江啟臣表示，他在這裡奉勸衛福部，現在只有一件事情可以做，就是他衛福部的部會名稱一樣「衛生福利部」，為人民的衛生福利著想才是衛福部該做的事情。