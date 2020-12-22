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江啟臣：衛福部告不告蘇偉碩 都只考量上意不考量民意
江啟臣說，他搞不懂衛福部是什麼部，應該要為人民著想但現在到底是為誰？從這件事就看得出來衛福部不管告或不告，考量的都是為政治，並不是人民的健康；考量的也不是民意，而是上意。當發現有人批評他和他意見不同時候就用提告的方式，造成寒蟬效應，等到發覺民意開始反彈又龜縮，到底衛福部是在幹嘛，到底要做什麼？
江啟臣表示，他在這裡奉勸衛福部，現在只有一件事情可以做，就是他衛福部的部會名稱一樣「衛生福利部」，為人民的衛生福利著想才是衛福部該做的事情。
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