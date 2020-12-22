林洲民再致柯文哲點租金兩大錯 降租正是恰當時機

台北市明倫社宅高租金惹議，北巿議會目前仍續審都發局住宅基金。柯市府前官員、北市都發局前局長林洲民第四度在臉書發表對社宅看法，並再度致市長柯文哲公開訊息，林洲民說，柯上周說明倫社宅租金「法不溯及既往」，承諾三年後可調降。林說，「柯市長，你以上的兩個看法，有極其根本上的錯誤。」林認為，調降租金正是恰當的時機！

林洲民也在臉書致被媒體點名可能的「2022北市長侯選人」，包括蔣萬安、羅智強、黃珊珊、陳時中等，林洲民問，這幾位被點名的人選，對台北已奮戰30年的「無殼蝸牛運動」之「居住正義」觀點及立論、及對明倫社宅高租金的看法為何？

林洲民在致柯文哲的訊息中表示，「法不溯及既往」規範的是涉及法律變更的適用問題。但社會住宅租金並非法律規定，也不是法律變更。而是政府與人民所簽的租賃契約，何來「法不溯及既往」的說法？

￼️林洲民說，￼既然社宅的出租屬私法的租賃契約，還沒簽約當然可依照新的租金計價，即使已簽約了，也可以經雙方協議後調降。明倫社宅目前依公告的高租金，已於2020年12月9日完成登記程序，預計2021年1月初抽籤；目前絕無任何住戶已經完成簽約，調降租金正是恰當的時機！

林洲民說，明倫社宅租金可以調降，台北市府要對議會及台北巿民負責，這是政治責任；尤其柯的市長任期到2022年12月24日，他不認為柯可以「代表」2023年的台北市府及台北市長，對明倫社宅租金作出任何「承諾」。換言之，柯不宜針對明倫社宅租金作出所謂的「三年後調降」之不實承諾。

￼️林洲民提到，台北市府目前尚未對外說清楚明倫社宅租金的計價方式，未來兩年仍然會有多處新建的台北社宅會完成；請問柯，仍然會堅持使用那「全台獨創」的「高計價公式」持續在未來兩年完成的台北社宅作房租計價嗎，請三思！

另外，林洲民在致被媒體點名可能的「2022台北市長侯選人」，包括蔣萬安、羅智強、黃珊珊、陳時中等，林洲民說，柯文哲在其任期最後兩年的當下，至今尚未明說台北社宅租金將會調降；但卻公開代表「2023年的台北市長」說明在2023年的台北市府才會調降社宅租金。