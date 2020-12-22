快訊

評／登山大國，必是山難大國：應以「平常心」面對山域事故

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林洲民再致柯文哲點租金兩大錯 降租正是恰當時機

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市都發局前局長林洲民。圖／聯合報系資料照片
台北市都發局前局長林洲民。圖／聯合報系資料照片

北市明倫社宅高租金惹議，北巿議會目前仍續審都發局住宅基金。柯市府前官員、北市都發局前局長林洲民第四度在臉書發表對社宅看法，並再度致市長柯文哲公開訊息，林洲民說，柯上周說明倫社宅租金「法不溯及既往」，承諾三年後可調降。林說，「柯市長，你以上的兩個看法，有極其根本上的錯誤。」林認為，調降租金正是恰當的時機！

林洲民也在臉書致被媒體點名可能的「2022北市長侯選人」，包括蔣萬安、羅智強、黃珊珊、陳時中等，林洲民問，這幾位被點名的人選，對台北已奮戰30年的「無殼蝸牛運動」之「居住正義」觀點及立論、及對明倫社宅高租金的看法為何？

林洲民在致柯文哲的訊息中表示，「法不溯及既往」規範的是涉及法律變更的適用問題。但社會住宅租金並非法律規定，也不是法律變更。而是政府與人民所簽的租賃契約，何來「法不溯及既往」的說法？

￼️林洲民說，￼既然社宅的出租屬私法的租賃契約，還沒簽約當然可依照新的租金計價，即使已簽約了，也可以經雙方協議後調降。明倫社宅目前依公告的高租金，已於2020年12月9日完成登記程序，預計2021年1月初抽籤；目前絕無任何住戶已經完成簽約，調降租金正是恰當的時機！

林洲民說，明倫社宅租金可以調降，台北市府要對議會及台北巿民負責，這是政治責任；尤其柯的市長任期到2022年12月24日，他不認為柯可以「代表」2023年的台北市府及台北市長，對明倫社宅租金作出任何「承諾」。換言之，柯不宜針對明倫社宅租金作出所謂的「三年後調降」之不實承諾。

￼️林洲民提到，台北市府目前尚未對外說清楚明倫社宅租金的計價方式，未來兩年仍然會有多處新建的台北社宅會完成；請問柯，仍然會堅持使用那「全台獨創」的「高計價公式」持續在未來兩年完成的台北社宅作房租計價嗎，請三思！

另外，林洲民在致被媒體點名可能的「2022台北市長侯選人」，包括蔣萬安、羅智強、黃珊珊、陳時中等，林洲民說，柯文哲在其任期最後兩年的當下，至今尚未明說台北社宅租金將會調降；但卻公開代表「2023年的台北市長」說明在2023年的台北市府才會調降社宅租金。

林說，請教各位可能性的2022「台北市長準侯選人」，對台北已經奮戰30年的「無殼蝸牛運動」之「居住正義」的觀點及立論，以及對明倫社宅高租金的看法為何，期待分享。

台北市明倫社會住宅三房型的租金高達四萬元，引發租金太高爭議。 本報資料照片
台北市明倫社會住宅三房型的租金高達四萬元，引發租金太高爭議。 本報資料照片

社宅 北市 林洲民

延伸閱讀

北台廢棄物 桃園提8縣市共擔

柯文哲鄭文燦呷甜甜 網友狂酸：大阿哥捏 1450怎出征？

柯文哲點頭拍案 北捷局明前往台中報告中捷故障原因

鄭文燦當面跟柯文哲提水肥問題 侯友宜：互相彌補不足

相關新聞

林洲民再致柯文哲點租金兩大錯 降租正是恰當時機

台北市明倫社宅高租金惹議，北巿議會目前仍續審都發局住宅基金。柯市府前官員、北市都發局前局長林洲民第四度在臉書發表對社宅看...

藍綠大咖聖母廟揭牌 蔡英文說朱立倫個高 不看到都難

台南鹿耳門聖母廟新建牌樓今天上午剪綵，蔡英文總統、交通部長林佳龍、桃園縣長鄭文燦、台南市長黃偉哲、花蓮縣長徐榛蔚，新北市...

傳連勝文將角逐明年黨主席 江啟臣：黨只有團結沒心結

國民黨明年8月將進行黨主席改選，國民黨智庫副董事長連勝文傳出不排除參選，幕僚透露，此舉與連勝文對於黨內建議都未獲採納有關...

影／藍綠大咖上午齊聚台南 朱立倫深入敵營叫陣

台南正統鹿耳門聖母廟大型牌樓上午舉行落成典禮，現場「大咖」雲集，蔡英文總統、桃園市長鄭文燦、新北市前巿長朱立倫等人都到場...

蔡總統：團結讓台灣守住疫情及經濟發展

總統蔡英文今天表示，台灣守住疫情及經濟發展，都要歸功於團結，台灣經過一次又一次的挑戰，也都是因為團結

江啟臣：衛福部告不告蘇偉碩 都只考量上意不考量民意

高雄榮總前醫師蘇偉碩發表反萊劑言論遭衛福部告發，衛福部長陳時中表示，若蘇願意更正不排除撤告。不過今天法務部長蔡清祥表示，...

蘇貞昌：政府基金操盤者有必要輪調、納列管對象

勞動部前組長游迺文涉貪操縱股價案引發社會關注。民眾黨立委賴香伶今天在立院質詢時呼籲，應將掌握一定部位的政府基金自操人員列...

衛福部難撤告蘇偉碩 法務部：檢察官受理後會依法處理

醫師蘇偉碩發表反萊克多巴胺美豬進口言論遭「查水表」，衛福部長陳時中表示，若蘇願意更正不排除撤告，但衛福部之前提告依據的「...

2022縣長選情初探／彰化綠硝煙四起 南投女力崛起

2022國民黨彰化縣長王惠美尋求連任機會高，民進黨挑戰者包括欲東山再起的前縣長魏明谷，及前彰化市長、民進黨彰化縣黨部主委...

盧秀燕任期過半 綠誰來挑戰話題夯

台中市長盧秀燕嗆AIT後政治聲量大，任期已過半，綠營「誰來挑戰？」成熱議題；立法院副院長蔡其昌這周起動作加大，首度跨出海...

柯文哲鄭文燦呷甜甜 網友狂酸：大阿哥捏 1450怎出征？

今天是冬至，台北市長柯文哲上午與桃園市長鄭文燦同台，針對外界關注的水肥大戰，鄭文燦拋出廢棄物處理應區域責任共擔。柯文哲晚...

駐美代表處正名台灣 外交部：未有確切推動時程

美國眾議院78位眾議員，呼籲國務院應將台灣「駐美國台北經濟文化代表處」(TECRO)更名為「台灣代表處」(TRO)。我外...

熱門新聞

影／對蘇偉碩提告是部長的決定？ 陳時中語塞答：應該是

衛福部嗆認錯 反萊豬醫師蘇偉碩：願接受司法最嚴審判

反萊豬戰火延燒 AIT聲明：我們對美國食品無比自豪

第二任勝過扁馬 民進黨民調：蔡英文今年滿意度破六成

彭博更新全球抗疫表現排行榜！台灣擠下日本高居第二名

孫大千嗆鄭運鵬被罷免：笨蛋！關鍵是瘦肉精不是韓國瑜

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。