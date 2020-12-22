蘇貞昌：政府基金操盤者有必要輪調、納列管對象

勞動部前組長游迺文涉貪操縱股價案引發社會關注。民眾黨立委賴香伶今天在立院質詢時呼籲，應將掌握一定部位的政府基金自操人員列入高風險列管對象，並建立輪調制度。行政院長蘇貞昌回應，建立輪調與稽控制度，這很必要。

賴香伶表示，游迺文所涉行為，早就逾越自律公約，可是卻因為游是政府基金自操人員，不是代操人員，在現行法規有規範不足問題。賴香伶說，現行只有一條鞭的政府機關如政風、人事、主計有輪調制度，建議未來掌握這麼大資金的人，應該也要納入輪調制。

賴香伶指出，游迺文並未納入洗錢防制法規範，因此案發時就找了法務部研議，是否要把這類人列入高風險列管對象。法務部長蔡清祥回應，尊重業管單位，若單位認為所屬人員需要列為洗錢防制對象的話，法務部接受會接受建議名單，讓行政院來核定，這些人就可以列入了。賴追問，現在名單是否為0人？蔡清祥表示，自己是還沒有簽過；蘇貞昌也說，這個層級不會到院長這裡。

蘇貞昌表示，這件案子是勞動部主動偵辦，經過司法後又發現更多事證，會針對賴香伶所提建議，第一是輪調，第二是相關的稽控制度做檢討，這很必要。