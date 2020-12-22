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北市包租王補充保費破300萬 首見20餘歲包租公入榜

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
108年補充保費，台北市信義區70餘歲的包租公再次拿下第一，繳納310萬補充保費，回推租金收入高達1億6千多萬。 示意圖／Ingimage
108年補充保費，台北市信義區70餘歲的包租公再次拿下第一，繳納310萬補充保費，回推租金收入高達1億6千多萬。 示意圖／Ingimage

保費討論調整之際，補充保費的費率也將連動受到影響；不過，根據健保署統計，108年補充保費收入475.11億元比107年增加11.19億元，而六類的補充保費排名中，台北市信義區70餘歲的包租公再次拿下第一，繳納310萬補充保費，回推租金收入高達1億6千多萬，而租金項目中首見「20餘歲包租公」，因租金收入繳納補充保費達189萬，回推收入約9千900多萬。

2013年元月起，健保署開徵補充保費，針對高額獎金、兼職收入、執行業務收入、股利、利息所得、租金所得六大類，作為徵收對象，目前費率為1.9％。

據健保署統計108年補充保費各項繳納金額排名，各類項目第一名中，以租金收入為各項目挹注補充保費之首，繳納金額高達310萬，同樣由台北市信義區70多歲老翁拿下；健保署承保組科長馮嘉柔表示，由於資料去識別化，難以確定是否為同一人，但一直以來都是由同樣的地區、年齡、性別者為租金類別的第一名。

不過在此次排行中，首見「20餘歲」的高額補充保費的繳納者，為租金項目排行中的第三名，是一名住在北市大安區的20多歲男性，108年繳納189萬補充保費。馮嘉柔表示，20餘歲的高額補充保費繳納者應該是有史以來最年輕，大多高額補充保費的繳納者，多是40歲以上的民眾。

僅次於租金項目第一名的為「執行業務項目」，為一名住在北市大安區60餘歲男性，繳納補充保費298萬元；再者為兼職收入項目，為北市士林區80餘歲男性繳納228萬元、股利收入項目為北市中正區70餘歲女性繳納226萬元。

馮嘉柔解釋，執行業務項目的徵收對象，像是專技人員，如律師、會計師，其餘如稿費收入、演藝人員的演出收入等都算是；她表示，108年六類項目健保署徵收的金額都比往年高，如股利收入為95.38億就比107年的91.06億高，應與景氣變好，公司營運可以有餘額分配有關。

不過，六類項目中，唯獨利息收入是比往年低。她表示，由於從107年中旬，軍公教的優惠存款利率18％調整，107年的利息所得就受到影響，108年更是全年度的影響，108年比107年少了2億多元。

截至今年9月為止，已經收到的補充保費為358億，健保署研究員唐薏文表示，推估今年的補充保費收入，應與108年相差不遠，年底推估會再有一波股利的收入，屆時將會再納入統計，不過從補充保費來看，需要繳納補充保費的對象，並未受到疫情太多的影響，但將持續觀察。

馮嘉柔表示，為避免民眾漏繳補充保費，108年查核9.7萬家業者及民眾，補繳金額為24.2億元。

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