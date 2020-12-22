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柯文哲鄭文燦呷甜甜 網友狂酸：大阿哥捏 1450怎出征？

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲晚間在臉書貼出他與鄭文燦吃湯圓的照片，還寫「有話好說呷甜甜」。圖／擷取自柯文哲臉書
柯文哲晚間在臉書貼出他與鄭文燦吃湯圓的照片，還寫「有話好說呷甜甜」。圖／擷取自柯文哲臉書

今天是冬至，台北市長柯文哲上午與桃園市長鄭文燦同台，針對外界關注的水肥大戰，鄭文燦拋出廢棄物處理應區域責任共擔。柯文哲晚間則在臉書也貼出他與鄭文燦吃湯圓的照片，還寫「有話好說呷甜甜」，似乎意指水肥大戰有解？

不過正因柯文哲貼出與鄭文燦吃湯圓的照片，更在臉書提「今天冬至，別忘了來碗湯圓，吃一口湯圓『萬事圓』」並標註鄭文燦。文末寫「來碗甜湯圓，氣氛甜一點」。也吸引許多網友留言。

有網友說「水肥不落外人田...」，也有網友提到「唉唷，燦燦也要變中共同路人咯！」還有網友酸「怎麼這樣1450很難作『屎梗』」，更有網友呼叫「快，1450上班，這麼嚴重的合照，還不回擊？」

也有網友說，「有太子在旁，1450安靜許多，大阿哥捏，1450怎出征？」「這樣才鎮得住1450...」還有網友幫問「1450本來要酸⋯⋯到底要酸什麼⋯⋯」更有網友說，「感覺丫伯也需要儲值一下台灣價值…你看你看，這篇1450就來的很少…哈哈哈」。 

鄭文燦 柯文哲

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