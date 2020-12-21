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駐美代表處正名台灣 外交部：未有確切推動時程

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導

美國眾議院78位眾議員，呼籲國務院應將台灣「駐美國台北經濟文化代表處」(TECRO)更名為「台灣代表處」(TRO)。我外交部今天表示，感謝美國多位眾議員的提議，我方將就本案持續與美方交換意見，並進行內部研議工作，未有確切推動時程。

外交部次長曾厚仁今在立法院針對此事表示，「有進行中」。

外交部表示，全面強化及提昇台美關係，一直是我國政府對美工作長期努力的目標，近年來台美關係改善也有目共睹。外交部及駐美代表處將持續與美方保持緊密聯繫與協調，爭取我國最大利益，持續穩健深化台美全方位的合作夥伴關係。

外交部說，曾厚仁在立院的答詢內容，旨在說明我方確曾與美國國會議員討論本案，以瞭解美方有關單位立場。

外交部 台美關係

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