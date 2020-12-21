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收賄828萬被監察院彈劾 伸港鄉長曾煥彰：要與律師研究

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
因彰化縣伸港鄉納骨塔工程涉收賄828萬多元弊案的伸港鄉長曾煥彰，今年8月在一審被判刑11年、褫奪公權7年後， 目前被停職，今天再被監察院以10：0全數通過彈劾，移送懲戒法院審理。資料照片
因彰化縣伸港鄉納骨塔工程涉收賄828萬多元弊案的伸港鄉長曾煥彰，今年8月在一審被判刑11年、褫奪公權7年後， 目前被停職，今天再被監察院以10：0全數通過彈劾，移送懲戒法院審理。資料照片

因彰化縣伸港鄉納骨塔工程涉收賄828萬多元弊案的伸港鄉長曾煥彰，今年8月在一審被判刑11年、褫奪公權7年後， 目前被停職，今天再被監察院以10：0全數通過彈劾，移送懲戒法院審理。由於全案仍在二審，也未判決確定即被彈劾，移送懲戒，曾煥東獲知後，有些意外，表示會跟律師研究如何因應。

監察院晚間透過新聞稿指出，曾煥彰為圖個人不法利益，在2016年利用伸港鄉公所辦理「彰化縣伸港鄉第一公墓第三納骨堂納骨櫃新建工程委託規劃設計及監造」及「彰化縣伸港鄉第一公墓第三納骨堂納骨櫃新建工程」機會，勾選廠商提供的名單擔任外聘評選委員，曾煥彰還暗示不知情的內聘委員，讓內定廠商順利得標，事後分別收取回扣賄賂現金28萬8000元及800萬元，總計828萬8000元。

監察院說，曾煥彰以違反公務員服務法、政府採購法、採購評選委員會組織準則及彰化縣政府員工廉政倫理規範等規定，敗壞官箴，情節重大；因此依憲法第97條第2項及監察法第6條規定提案彈劾，並移送懲戒法院審理，依法懲戒。

曾煥彰所涉納骨塔收取回扣弊案共犯有兩罪，今年8月被彰化地方法院分別被判處有期徒刑9年及10年，共應執行11年，褫奪公權7年，沒收828萬8000元犯罪所得。由於曾煥彰因貪汙罪一審被判有罪，縣府依法對曾煥彰辦理停職，目前由主任秘書黃文騰代理鄉長。

監察院 回扣

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