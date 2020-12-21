反萊劑遭警傳喚 蘇偉碩批政府「講輸就要告人」

反萊豬醫師蘇偉碩今晚在民眾黨的直播中說，他從10年前就反萊克多巴胺，每個執政黨都因為國際壓力要開放萊劑，這次蔡英文總統跳樓大拍賣「全豬大放送」，讓他感慨很深。他並批政府「講輸就要告人」，是賴皮、強欺弱的行為。

蘇偉碩今晚8點與民眾黨高雄三民服務處主任李佳玲直播對談，蘇偉碩說，他10年前就反萊克多巴胺，當時一讀文獻不得了，若不反對，可能招致可怕後果。

蘇偉碩說，10年來政黨輪替數次，每個執政黨都要開放萊劑，都因為國際壓力，上次擋了一半，這次蔡英文總統進入第二任期，乾脆跳樓大拍賣「全豬大放送」的開放，讓他感慨很深。而他跟10年前一樣，始終站在科學的一邊。

李佳玲說，蘇醫師面對萊劑，從以來到現在立場不變，改變的是民進黨，因為它變成執政黨了。現在跟中央不同調、提出質疑等，就要被查水表，這樣手段很不應該。

蘇偉碩說，他只是根據科學論文，食藥署沒有否認，但指他引用的論文本身有錯誤，但不管250倍、還是0.25倍，那都是老鼠的數據，沒有換算成人的比例。

他說，就像要在小孩吃的牛肉麵加一點，即使是萬分之一的安非他命，試問，大家會接受嗎？「一點點我們都不要啊！」且大家關切的是萊克多巴胺是否跟毒品一樣，「你會給小孩吸毒嗎？」但衛福部不講，只說250倍有誤，但他們自己數據也有錯。

李佳玲說，重點是國人不應該接受，難道少量就要吃嗎？政府自己也在放假消息，說人家牛肉麵用萊牛，蘇貞昌說信功肉品支持政府政策，但人家發聲明不支持，隔天就有消防局要去檢查，一切都這麼湊巧，只要不同調，就要來查水表嗎？民進黨不只是一黨獨大，根本一黨偉大，不同意見就查水表。

蘇偉碩說，他願意辯論，標示萊劑絕對不會被貿易制裁，美國自己都標示了，台灣標示怎會違反WTO規定？難道基改黃豆標示也是歧視？基改黃豆因看不出來所以要標示，萊豬也看不出來，當然也要標示。

他並批政府講不贏別人，就說法院見，「講輸就要告人」，是賴皮、強欺弱的行為，對教育小孩是壞示範。他還說，很多毒物專家說萊劑是水溶性，代謝很快，但海洛因代謝時間比萊劑還短、還快，難道就覺得海洛因沒有毒嗎？

民眾黨立委張其祿透過視訊聲援蘇偉碩，張說，政府面臨國際壓力可以理解，但要做好把關、貨品分類等，讓國人真正有選擇權，這樣最低標的要求，但政府就變成多數就不理人，鐵了心就是要強渡關山。髮夾彎、雙標，一改過去承諾，會付出代價的。

蘇偉碩說，吃萊劑沒好處，為何要冒風險？而且還是不曉得要面臨的是多少風險，更可怕，「請民眾想想，沒有好處的東西，為何政府要逼著我們要去冒險？」