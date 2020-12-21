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我駐巴拉圭大使館第2例確診 接觸者居家隔離、遠距辦公

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導

外交部今天表示，我國駐巴拉圭共和國大使館一名駐館人員出現輕微感冒症狀，經採檢於20日確診新冠肺炎，目前已居家隔離，身體狀況穩定。駐館已安排與該名同仁有接觸者接受檢測，並依照巴國防疫規定，相關人員即日起居家隔離及採取遠距辦公。

外交部表示，為維護同仁及公眾健康，駐館對辦公區域除例行的定期消毒外，已立即再進行深度消毒，並提醒全體同仁嚴格遵守防疫規範，全程佩戴口罩上班，並持續進行分樓層隔離辦公。

此外，由於領務部門在不同樓層工作，目前維持現有服務，即改採預約辦理，領務櫃檯每周一、三、五開放收件。

外交部表示，我國駐巴拉圭大使館將持續密切注意當地疫情發展，在確保人員健康狀況無虞的情況下，持續推動業務。外交部也隨時與駐巴國大使館保持密切聯繫，瞭解駐館員眷的健康狀況及採取必要的防護措施。

外交部 大使館 巴拉圭

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