接受加拿大媒體專訪 吳釗燮：盼支持台灣加入CPTPP

外交部長吳釗燮17日接受加拿大主流媒體「環球郵報」視訊專訪。吳釗燮指出，我國位於中國軍事威脅的第一線，對中方的擴張主義及滲透作為有深刻理解，呼籲全球理念相近國家合作，捍衛民主自由價值。

提到香港現況，吳釗燮表示，不只台灣非常擔憂，許多國際學者也表達憂心。中國政府在香港實施「國家安全法」，剝奪港人許多權利，例如香港立法會議員被取消資格、香港壹傳媒創辦人黎智英遭港府裁定收押等例，都令台灣與國際社會警惕，不能讓自由民主信念與價值受到專制政權的攻擊。

吳釗燮指出，國際社會已瞭解中國的擴張主義，中國海軍近來在東海、南海及印度洋動作頻頻，幾乎每日入侵台灣西南防空識別區，消耗我國空防能力，引起國際社會極大關注。

對於中國近期對台灣、加拿大及澳洲等國家的行為，吳釗燮說，台、加、澳要單獨因應中國是困難的，但作為擁有自由、民主及法治等共同價值觀的理念相近國家，需要團結一致，與美國、歐盟、印度與日本等國加強合作，才能反制中國政府不當的擴張行為。

吳釗燮說，中國對台灣的威脅比過去60年更加嚴重且真實，尤其中國政府透過其官媒與網軍發動網路攻擊，在各種媒體及社群平台散播不實訊息，透過各種滲透方式入侵。為因應假訊息攻擊，台灣政府已發展出迅速澄清的實戰能力。

吳釗燮表示，台灣是加拿大全球第13大、亞洲第5大貿易夥伴，希望在互惠平等原則下，台加早日洽簽「投資促進保障協定」（FIPA），也期望加拿大政府能支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），加強台加經貿合作及各領域的夥伴關係。

吳釗燮說，新冠肺炎肆虐，凸顯台灣參與國際組織的重要性，加拿大總理小杜魯道今年也公開支持我國參與世界衛生大會（WHA），我政府表達感謝。 台加兩國在地緣上距離雖遠，但同為太平洋國家，對於維持一個自由、開放、安全和繁榮的印太地區，具相同目標。

吳釗燮說，台灣雖小，但一直是對抗中國威脅的前線，以及捍衛自由與民主價值的燈塔，台加兩國人民因為共享相同價值而連結在一起，我國深信，民主終將贏得勝利。