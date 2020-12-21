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修改內規再闖關 民進黨黨職選舉資格擬2年改1年

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

民進黨本周三將舉行中執會，再度討論「黨職人員選舉辦法」，據悉，幕僚單位建議，將黨職人員選舉的被選舉人、選舉人入黨限制，自2年下修為1年。這也是繼12月2日中執會之後，修改內規再度闖關。

12月2日中執會曾經討論修改「黨職人員選舉辦法」，放寬參選資格，但討論之前就遭媒體披露，部分黨內派系也質疑是特定人士為了智庫副執行長吳怡農量身打造，為吳怡農選台北市黨部主委鋪路。不過當天中常委陳亭妃及陳茂松直言此案有疑慮，民進黨主席蔡英文也因為趕時間必須離開，裁示「下次再討論」。

當時幕僚單位提案，修正「黨職人員選舉辦法第九條」，希望將原本規定「黨員加入本黨連續滿二年者，始具選舉權、被選舉權」，改為「入黨連續滿兩年者，始具被選舉權，但第一類黨職之黨主席選舉及第二類縣市黨部主委選舉，不受入黨期限之限制」。

當時民進黨秘書長林錫耀在中執會之前就找各派系要角進辦公室「會前會」，希望大家能讓案子通過，但隨後中執會上，陳亭妃先發言，指若通過此案，會被解讀為特定人士修改辦法，再加上大家都對這個案子不清楚，都是看報紙才知道，建議下次再討論。

民進黨 陳亭妃

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