數位身分證唐鳳掛保證 學者：需專法規範

數位政委唐鳳為新身分證掛保證，可解疑慮？政委唐鳳與內政部長徐國勇21日開直播宣導數位身分證（eID），強調第6代身分證容易被偽造，第7代數位身分證優於紙本，也保證內政部不會掌握民眾數位足跡；但學者江雅綺指出，資安無法做到100%，政府應立專法做規範。

政府不取人民個資

「只要相機解析度能拍到個資，要變造出一模一樣的身分證並不困難。」唐鳳表示，若因為住宿、出入大樓需要將證件給工作人員，很容易被拍下證件正反面，進行偽造。若民眾連晶片功能都不希望有，可以將晶片上所載有的資料全數印成資料清單，兩張卡搭配就等於一張完整身分證。

對於民眾擔憂使用數位身分證，資料恐會回傳給內政部進行追蹤，唐鳳說，內政部只會將掛失證件傳給各機關，使其得知掛失的證件不能使用；民眾在各機關使用數位身分證，該機關並不會告訴內政部這個人有來使用過，內政部就算想索取資料，礙於各機關規定不同，也非說拿就能拿。

市民、資安專家封測

唐鳳表示，新身份證只會揭露姓名、身分證字號、生日、相片、結婚狀態，而沒有配偶姓名。新身分證也要設定6位數密碼才能讀取，也可以選擇「鎖卡」不讓別人讀取。eID晶片由台積電設計，只能讀取資料，不能更改與追加功能，而且不管台積電或中央印製廠都看不到個資。

「德國、比利時、瑞典、愛沙尼亞都經過完整溝通及資安測試才換發eID。」唐鳳指出，現在政府有2個安全測試計畫，新竹市民可自願申請具有效力的正式卡，另請國內得過國際獎項的資安團隊，透過測試卡來驗證個資保護，找到問題馬上修正。徐國勇說，找到漏洞的團隊可獲高額獎金。

資安需要落實法治

「『資安沒有問題、政府不會濫用』的保證，都不是最關鍵的。」北科大智財所副教授江雅綺受訪時表示，資安不是只有技術面，很多時候是社交工程與人的問題，像最近美國聯邦機構也剛發現駭客攻擊，「資安沒有100%的安全，只能盡力控管風險。」

此外，政府強調會取得人民同意，但未來不管資料處理或使用，都需要比較完整的法律規範；「像德國使用數位身分證都有專法，單用《戶籍法》真的是不夠！」江雅綺說，「我也相信現在政府不會存心濫用，但更重要的是萬一發生問題、要有可以課責的法律規範。」須制定一套法律規範，依據程序去使用個資。

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