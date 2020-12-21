國家人權委員會職權行使法爭議大 人權會：同意撤回

針對監察院國家人權委員會的職權行使法案，備受爭議，國家人權委員會今發布新聞稿表示，經多方考量並尊重各方指教，今日經過委員會決議，同意撤回「監察院國家人權委員會職權行使法草案」，重新檢視法案內容的妥適性。

不過人權委員會表示，由於草案在日前已通過本院會議，撤案仍需經院會討論，待決議通過撤回後，將函請立法院撤回該草案。

人權委員會並表示，會虛心接受各界指教，未來也將秉持人權立國的初衷，與各界一起努力。

【中央社／台北21日電】

監察院國家人權委員會今天說，經多方考量並尊重各方指教，今天經委員會決議，同意撤回「監察院國家人權委員會職權行使法草案」，重新檢視法案內容的妥適性。

監察院函請立法院審議「監察院國家人權委員會職權行使法草案」，立法院司法及法制委員會11月16日排審，但草案中條文內容「如發現有重大侵害人民權利事項，且相關法律或命令有牴觸憲法者，得經監察院會議決議後，向司法院聲請釋憲」。但有民進黨立委質疑草案內容擴權，連民進黨團總召柯建銘也表達反對。

人權會下午透過新聞稿表示，近期各界對國家人權委員會的職權行使法提出相關建議，經多方考量並尊重各方指教，人權會今天經委員會決議，同意撤回「監察院國家人權委員會職權行使法草案」，重新檢視法案內容的妥適性。

人權會指出，但因這項草案前已通過監察院會議，撤案仍需經院會討論，待決議通過撤回後，將函請立法院撤回這項草案。

人權會表示，將虛心接受各界指教，未來也將秉持人權立國的初衷，與各界一起努力。