病毒突變造成隱憂 阿中：疫苗仍有效

「雖然突變病毒傳染力變強，現有疫苗仍舊有效！」衛福部長陳時中21日接受國民黨立委吳斯懷質詢時指出，現有疫苗可治英國突變病毒，至於機師空服員則應調整隔離天數；對於萊豬議提告蘇偉碩醫師，陳時中表示，只為正視聽而非處罰；而豬肉標示部分，強調要求標示正確，衛福部會查核。

告蘇偉碩為正視聽

吳斯懷表示，沈智慧前立委絕食到送醫，政府部門完全沒有一點關心，難道不能對人民的激烈抗爭做點關懷？此外，蘇偉碩醫師被衛福部告到警察局，雖然最後撤回，但為何選擇告到刑事警察局，因為民意反彈才改回送地檢署？是否想箝制言論自由，製造寒蟬效應？。

陳時中回應說，是為了不要因為錯誤言論，造成大眾對食安的恐懼，「沒有要懲罰任何人，只是要以正視聽。」吳斯懷說，「依法推動本席都支持，你可以提告，但不是找警察約談，難道人民不可以反對萊豬嗎？」他強調，蘇醫師對萊劑的立場10年來一直沒變過，改變的是民進黨。

豬肉標示莫衷一是

關於豬肉標示的問題，吳斯懷指出，現在的標示有農委會、衛福部、地方政府、豬肉商協會，各種團體都有，農委會的標示要上網申請，地方政府則令出多門、莫衷一是；「攤商要怎麼辦？每個都跟我抱怨，找得到的就貼，要把豬肉商的柱子貼滿滿，那就跟沒有貼一樣嘛！」

吳斯懷強調，如果人民不信任政府，就不信任攤商，政府就失去存在的意義。陳時中表示，主要是原料原產地有標示就好，「衛福部只要求標示正確，我們會去查核。」吳斯懷質疑，「攤商聽不聽得懂？要讓買豬肉的民眾信任，請部長採具體措施。」

新冠疫苗可治突變

「新冠疫苗的施打期程、數量、做法為何？」吳斯懷另提到，疫情中心規定機師隔離3天、空服員5天，跟一般民眾隔離14天有落差，恐造成防疫破口。此外，英國已經出現突變種病毒，即便航班停飛也解決不了問題，因為可從陸地到別的國家搭乘班機，各國都可能被突變病毒入侵，指揮中心如何超前部署？

陳時中表示，原本為了讓航空業能運作，而放寬空服員的隔離時間，但自主健康管理並沒有被落實，只要有14天隔離，傳染力應該還是能隔離住。吳斯懷說，希望不要從航班產生破口，否則新的疫苗沒來，突變病毒來了怎麼辦？陳強調，病毒一直在突變，但並沒有根本性突變，原來的疫苗仍舊有效。

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