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獨／國民黨下月31日三重小巨蛋辦募款餐會 目標1000萬
國民黨經過兩個月的籌備研商，決定在明年1月31日於三重小巨蛋舉辦「護食安顧健康 挺公投保民主」募款餐會，席開100桌，目標募集1000萬元，該款項為國民黨「公投綁大選」、「顧食安公投」兩公投案連署專款專用。
據了解，國民黨原本規劃在本月27日舉辦，目標募款500萬元，但考慮萊豬行政命令在月底表決，因此延至下個月；又因兩公投案補正通過，黨中央決定擴大舉辦，募款1000萬元，作為公投連署專款專用。
不過，由於疫情影響，國民黨擔心下個月疫情若有變化，會進一步限制室內集會人數，雖然規劃在三重小巨蛋辦100桌，但若到時候規定有變，就會改為戶外辦50桌。
而這次募款餐會也會邀請黨內大老，包括所有前主席與國民黨執政縣市首長、議長共同參與。
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