與徐國勇合體直播 唐鳳：數位身分證防偽安全更好
數位身分證尚未上路，外界對其資安隱憂不斷。內政部長徐國勇和數位政委唐鳳今天親上火線，共同在臉書直播釋疑。唐鳳表示，第七代數位身分證除了個資呈現更簡化、在防偽層級、加密保護更安全上，確實比現在的六代卡紙本身分證好。
徐國勇今天中午化身主持人，與唐鳳在臉書合體直播說明數位身分證政策。唐鳳指出，現行的六代卡身分證防偽設計功能只用到2016年，辦很多重要手續都需要雙證件。其次，身分證背面也有很多「別人的」個資，包括父母、配偶名等欄位。
唐鳳表示，數位身分證公開區能看到的包括姓名、身分證字號、出生日期、結婚狀態、役別及相片，可直接讀取的部分為戶籍地址（僅到村里鄰）；至於加密區必須插卡，包含配偶及父母姓名、出生地、性別，必須輸入自訂6碼密碼才能看到；自然人憑證區則是自訂8-12碼密碼，民眾在申請換發時，可自主決定是否要附加自然人憑證。
有民眾質疑新式身分證將揭露數位足跡，唐鳳說明，根據規定，無論感應或插卡，服務提供者不可強制要求讀取晶片，若涉及必須讀取相關個資時，相關機關構必須先向內政部申請，依法核准後也會公告，是哪些機構才能讀取加密區資料。
徐國勇重申，當民眾持有數位身分證到各機關，資料絕對不會連回內政部，也不會被蒐集資料，請大家放心。唐鳳說，由於她已經有一張自然人憑證，一般就會放家裡，因此辦理數位身分證時，她會勾選不要附加，「選擇權在民眾，不是政府強迫。」
唐鳳也說，七代卡的防偽機制等同晶片護照規格，在安全等級上是level 4，晶片卡設計程式是ROM，只能讀取不能更改，在防偽安全上比現在的身分證好。
明年1月將由新竹市小規模試行換發，民眾可自願申請，之後會邀請國內具公信力資安團隊檢測，開放全國民眾檢測漏洞，並提供檢測獎金。在確保資安無虞、民眾對數位身分證都有信心後，才會進一步全國換發。
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