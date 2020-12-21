快訊

對蘇偉碩提告是部長的決定？ 陳時中語塞答：應該是

聽新聞
test
0:00 / 0:00

與徐國勇合體直播 唐鳳：數位身分證防偽安全更好

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
圖／擷自內政部臉書
圖／擷自內政部臉書

數位身分證尚未上路，外界對其資安隱憂不斷。內政部長徐國勇和數位政委唐鳳今天親上火線，共同在臉書直播釋疑。唐鳳表示，第七代數位身分證除了個資呈現更簡化、在防偽層級、加密保護更安全上，確實比現在的六代卡紙本身分證好。

徐國勇今天中午化身主持人，與唐鳳在臉書合體直播說明數位身分證政策。唐鳳指出，現行的六代卡身分證防偽設計功能只用到2016年，辦很多重要手續都需要雙證件。其次，身分證背面也有很多「別人的」個資，包括父母、配偶名等欄位。

唐鳳表示，數位身分證公開區能看到的包括姓名、身分證字號、出生日期、結婚狀態、役別及相片，可直接讀取的部分為戶籍地址（僅到村里鄰）；至於加密區必須插卡，包含配偶及父母姓名、出生地、性別，必須輸入自訂6碼密碼才能看到；自然人憑證區則是自訂8-12碼密碼，民眾在申請換發時，可自主決定是否要附加自然人憑證。

有民眾質疑新式身分證將揭露數位足跡，唐鳳說明，根據規定，無論感應或插卡，服務提供者不可強制要求讀取晶片，若涉及必須讀取相關個資時，相關機關構必須先向內政部申請，依法核准後也會公告，是哪些機構才能讀取加密區資料。

徐國勇重申，當民眾持有數位身分證到各機關，資料絕對不會連回內政部，也不會被蒐集資料，請大家放心。唐鳳說，由於她已經有一張自然人憑證，一般就會放家裡，因此辦理數位身分證時，她會勾選不要附加，「選擇權在民眾，不是政府強迫。」

唐鳳也說，七代卡的防偽機制等同晶片護照規格，在安全等級上是level 4，晶片卡設計程式是ROM，只能讀取不能更改，在防偽安全上比現在的身分證好。

明年1月將由新竹市小規模試行換發，民眾可自願申請，之後會邀請國內具公信力資安團隊檢測，開放全國民眾檢測漏洞，並提供檢測獎金。在確保資安無虞、民眾對數位身分證都有信心後，才會進一步全國換發。

身分證 唐鳳 徐國勇

延伸閱讀

立委憂數位身分證遭監控足跡 徐國勇：絕對不會

修法增查核權防炒房 徐國勇：必要時突襲性查核

徐國勇、唐鳳21日直播 回應數位身分證資安疑慮

周一氣喘發作趕赴急診 徐國勇今天說分明

相關新聞

與徐國勇合體直播 唐鳳：數位身分證防偽安全更好

數位身分證尚未上路，外界對其資安隱憂不斷。內政部長徐國勇和數位政委唐鳳今天親上火線，共同在臉書直播釋疑。唐鳳表示，第七代...

第二任勝過扁馬 民進黨民調：蔡英文今年滿意度破六成

民進黨今天發布「2020台灣總體表現民調」，結果發現，蔡英文總統這一年來的表現，其中有60.9％的民眾感到滿意，36.6...

駐美代表處正名「台灣」？ 外交部：進行中

美國眾議院78位眾議員，呼籲國務院應將台灣「駐美國台北經濟文化代表處」(TECRO)更名為「台灣代表處」(TRO)。外交...

冬至吃湯圓！馬英九吃燒麻糬 朱立倫推森永牛奶糖口味

今天是冬至，前總統馬英九在臉書分享「燒麻糬」，國民黨前主席朱立倫則分享試吃湯圓的影片，最後選出最喜歡的一款「森永牛奶糖湯...

水肥大戰尷尬？柯鄭互動多 鄭文燦：廢棄物責任應共擔

北台區域發展推動委員會第17屆首長會議今在北市府大樓一樓舉行，台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦、新竹縣長楊文科等人同台。由...

史瓦帝尼總理過世 蘇貞昌赴大使館弔唁致哀

台灣非洲友邦史瓦帝尼總理戴安柏（Ambrose Dlamini）日前病逝，享年52歲。我外交部表示，為追思戴安伯對台灣與...

公務員腦震盪國家不給付 周春米批政府：最沒道義雇主

民進黨立委周春米今天表示，有農政單位公務員執行公務導致腦震盪、門牙斷裂，卻因法規限制無法請領國家給付，質疑政府是「最沒道...

蔡蘇24小時三度同台 鄭運鵬：他們沒心結 編故事也沒用

行政院長蘇貞昌今天早上出席第11次全國科學技術會議開幕典禮，24小時內三度與蔡英文總統同台，媒體見到蔡又問是否要破除「蔡...

參加全國科技會議 蔡英文：期許台灣成為創新國度

行政院第11次全國科學技術會議今天於台北國際會議中心舉行，蔡英文總統致詞時表示，她在五月就職典禮所提出的「六大核心戰略產...

蔡蘇三度同台破除不合？蘇貞昌：兩人最知道彼此的辛苦

行政院長蘇貞昌出席第11次全國科學技術會議開幕典禮前，被媒體問到中午跟立法院進行行政協調會報，是不是要針對萊豬進行溝通？...

韓國瑜冬至發文有感：過去一年歷經了最長的黑夜

今天是冬至，前高雄市長韓國瑜今天透過臉書發文寫到，吃著冬至湯圓，不平靜的2020也正終於邁入尾聲。希望世界如同一年的更迭...

一日兩同框 蘇貞昌退半步 蔡總統誇政績

蘇內閣近來風波不斷，蘇蔡關係引發外界關注。蔡英文總統與行政院長蘇貞昌昨在南北兩度同台，兩人上午主持南迴鐵路電氣化通車，互...

熱門新聞

確診女機師感染源找到了！紐西蘭籍同事未戴口罩釀航空群聚

國防部證實山東艦航經台灣海峽 我六艦八機出海緊盯

倫敦防疫提升至最嚴格的第4級！車站湧現「逃難」人潮

豬隊友接力把蘇偉碩愈打愈紅 民進黨政務官：笨死了

蘇偉碩約談突喊卡！議員爆陳其邁飆罵警分局長 高市府否認

影／護士接種完疫苗「突倒地昏迷」 畫面曝光醫生嚇傻

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。