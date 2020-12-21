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水肥大戰尷尬？柯鄭互動多 鄭文燦：廢棄物責任應共擔

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲將北台門牌交棒給桃園市長鄭文燦，由桃園市擔任下一任主政的縣市重責工作。記者林麗玉／攝影
柯文哲將北台門牌交棒給桃園市長鄭文燦，由桃園市擔任下一任主政的縣市重責工作。記者林麗玉／攝影

北台區域發展推動委員會第17屆首長會議今在北市府大樓一樓舉行，台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦、新竹縣長楊文科等人同台。由於桃園北市水肥大戰持續，柯文哲、鄭文燦今同台互動多，兩人一見面握手寒暄外，也不斷交頭接耳，兩人聊得忘我手勢多，柯文哲則是招牌動作抓頭、又是頻頻點頭，甚至還露驚訝表情。

儘管鄭文燦一到場面對媒體堵訪水肥大戰，都避而不答，不過致詞時，鄭文燦則主動當著柯文哲的面說，水肥處理只占廢物物處理量的一點點，桃園有400多家處理廠及資源化工廠，北市、新北從汙泥、廢輪胎、廢日光燈管、醫療廢棄物等，桃園幫北市處理就有24萬公噸，幫新北處理58萬公噸，這需區域共同承擔，才會更有競爭力。

鄭說，區域之前應區域共享、責任共擔，除廢棄物處理外，還有雲端共享、教育資源共享等都可以合作，甚至未來借書，還可以北北桃借書合作。

對於鄭文燦提到，大家最關心垃圾、廢棄物處理，應以大區域範圍來責任共擔、承擔會更有效率。柯文哲則是對於先前鄭文燦說不要政治化，柯文哲僅回「對啦！對啦！」

北台區域發展推動委員會涵蓋的8縣市，包括北市、宜蘭縣、基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣，本次會議主軸為「北台國土規劃合作 和諧安全發展」，北台委員會8大議題組除國土規劃、還有交通運輸、社會住宅、流域治理等，今年則共提出43 件合作案。

柯文哲致詞表示，現在全球的趨勢為巨型城市，就是人口在一千萬上下的區域，才具備競爭力，例如東京、首爾、北京、上海都有成功的案例，面對世界潮流，北台幾個城市應該加起來，透過合作增加競爭力，如何將縣市整合，怎麼達到巨型城市目標，只有台北市不夠，更需要中央參與協調或領導。

鄭文燦則表示，今年北台區域合作的主題為區域規劃、社會住宅、交通規劃等，這北台八縣市中，桃園是成長最快，鄭說，在他當市長六年，桃園人口已成長21萬人，還在持續成長，國土計畫與區域計畫合作，才能讓競爭力提高。

這次的會議由國發會與北台委員會八縣市首長，共同點亮委員會LOGO的串連亮燈，象徵透過國土規劃、跨域治理合作、串接北台發縣市的共同願景，並由柯文哲將北台門牌交棒給桃園市長鄭文燦，由桃園市擔任下一任主政的縣市重責工作。

北台委員會從2004年成立，運作已經17年，就由跨區域資源整合與協調，促成北台區域共同發展，提升區域整體競爭力。

桃園北市水肥大戰持續，柯文哲、鄭文燦今同台互動多，兩人一見面握手寒暄外，也不斷交頭接耳交談。記者林麗玉／攝影
桃園北市水肥大戰持續，柯文哲、鄭文燦今同台互動多，兩人一見面握手寒暄外，也不斷交頭接耳交談。記者林麗玉／攝影

鄭文燦 柯文哲

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