第二任勝過扁馬 民進黨民調：蔡英文今年滿意度破六成
民進黨今天發布「2020台灣總體表現民調」，結果發現，蔡英文總統這一年來的表現，其中有60.9％的民眾感到滿意，36.6％覺得不滿意。民進黨立委羅致政表示，相較於前總統馬英九及陳水扁第二任的第一年，蔡總統的滿意度都高於前兩任總統，這是非常不簡單的成績，但民進黨不會因此自滿，他也認為是全體國人共同努力的成果。
民調也針對滿意及不滿意蔡總統這一年表現的民眾進行調查，其中不滿意蔡總統這一年來的表現主要原因，有7.7%的民眾認為是開放美豬牛，有7.4%認為是經濟，另有4.1%認為是個人形象，3.5%認為是兩岸關係，2.4%認為是中天新聞台關台。
至於滿意蔡總統這一年表現的原因，有29.1%認為是防疫，也有4.9％認為是國防，有4.9％認為是兩岸關係，另有4.1％認為是外交。
民調也調查，台灣與世界各國相比，這一年經濟表現是比較好或比較差？其中全體民眾有56.6%認為比較好，32%認為比較差，11.4%無意見。其中泛綠支持者有77.6%認為比較好，13.9%認為比較差。泛藍支持者則有39.0%認為比較好，51.9%認為比較差。
民調也調查，台灣與世界各國相比，這一年防疫表現是比較好或比較差？其中95.1%民眾認為比較好，泛綠支持者則有99.5％認為比較好，泛藍支持者也有91.1%認為是比較好。
在藍綠傾向方面，泛綠支持者有43.6%，泛藍有23.7%，中間選民有22.3%。泛綠及泛藍支持者都較日前民調下降。
政黨傾向方面，民進黨支持者有31.4%，國民黨支持者有16.2%，民眾黨占8.9%，時代力量占6.1％，台灣基進3%，中間選民22.3％。
這分民調執行日期為12月18至19日，以市話50.9%與手機19.1%抽樣方式，完成1120分有效樣本，在95%的信心水準下，抽樣誤差約為正負2.9%。
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