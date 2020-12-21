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公務員腦震盪國家不給付 周春米批政府：最沒道義雇主

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導
立委周春米。圖／周春米辦公室提供。
立委周春米。圖／周春米辦公室提供。

民進黨立委周春米今天表示，有農政單位公務員執行公務導致腦震盪、門牙斷裂，卻因法規限制無法請領國家給付，質疑政府是「最沒道義的雇主」；銓敘部次長朱楠賢回應說，以就診次數作為發放慰問金的標準有討論空間，將研修發給辦法。

周春米在立法院司法及法制委員會表示，依法規「最少要連續住院未滿14日或未住院而須治療7次以上，才發給1萬元」，法規讓受傷的公務員無法請領給付，列席的朱楠賢說，已跟行政院人事行政總處召開會議，正研修發給辦法，3天內回覆修法方向。

周春米說，她接獲投訴，指有農政單位的公務員執行公務稽查時，從高處跌落，後續經歷看診、補牙、回診等療程，但因法規限制無法請領國家給付，一切都是因「公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法」所造成的結果。

她說，該名投訴人牙齒斷裂、腦震盪，卻因為沒有住院加上就診次數未達7次，沒有獲得實質的給付，她認為，單純以就診次數作為是否核發慰問金的標準，並不合理，請銓敘部加以檢討，並建議應以傷勢嚴重性及對生活的影響性做標準，而非以就診次數做標準。

公務員 周春米

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