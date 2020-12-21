聽新聞
test
0:00 / 0:00
蔡蘇24小時三度同台 鄭運鵬：他們沒心結 編故事也沒用
行政院長蘇貞昌今天早上出席第11次全國科學技術會議開幕典禮，24小時內三度與蔡英文總統同台，媒體見到蔡又問是否要破除「蔡蘇不和」謠言？蔡總統也簡短回應說，「對啊，今天早上我們又在一起了。」
對於蔡蘇關係一直被做文章，民進黨立委鄭運鵬表示，蔡總統與蘇貞昌公開及私下見面本來就很頻繁，但行政院最近有些小失誤，包含美豬牛事件，大家當然會想要見縫插針，製造得好像有緊張關係，「但他們沒有心結，外面編太多故事也沒有用。」
鄭運鵬說，以他在黨團來看，這件事是「本來無一物」，這些挑撥及故事都是刻意捏造，這樣的政治操作反而會讓蔡總統及蘇貞昌在公開場合合作更緊密，在互信基礎非常高及施政滿意度也維持高檔的情況下，反而讓蔡蘇有更緊密合作，反而是好事。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言