蔡蘇24小時三度同台 鄭運鵬：他們沒心結 編故事也沒用

行政院長蘇貞昌今天早上出席第11次全國科學技術會議開幕典禮，24小時內三度與蔡英文總統同台，媒體見到蔡又問是否要破除「蔡蘇不和」謠言？蔡總統也簡短回應說，「對啊，今天早上我們又在一起了。」

對於蔡蘇關係一直被做文章，民進黨立委鄭運鵬表示，蔡總統與蘇貞昌公開及私下見面本來就很頻繁，但行政院最近有些小失誤，包含美豬牛事件，大家當然會想要見縫插針，製造得好像有緊張關係，「但他們沒有心結，外面編太多故事也沒有用。」

鄭運鵬說，以他在黨團來看，這件事是「本來無一物」，這些挑撥及故事都是刻意捏造，這樣的政治操作反而會讓蔡總統及蘇貞昌在公開場合合作更緊密，在互信基礎非常高及施政滿意度也維持高檔的情況下，反而讓蔡蘇有更緊密合作，反而是好事。