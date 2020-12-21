快訊

大量濃煙冒出！旭富製藥廠區中午再爆炸 警義消居民驚恐走避

影／餓到見骨...擎天崗牛隻垂死掙扎畫面曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

駐美代表處正名「台灣」？ 外交部：進行中

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
駐美國台北經濟文化代表處。本報資料照片
駐美國台北經濟文化代表處。本報資料照片

美國眾議院78位眾議員，呼籲國務院應將台灣「駐美國台北經濟文化代表處」(TECRO)更名為「台灣代表處」(TRO)。外交部次長曾厚仁今在立法院表示，「有進行中」。

美國聯邦眾議院「國會台灣連線」2位共同主席夏波（Steve Chabot, R-OH）、迪馬里（Mario Diaz-Balart, R-FL）等共78位聯邦眾議員，17日聯名致函國務卿龐培歐（Mike Pompeo），籲請美國政府同意我駐美國代表處自「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「駐美國台灣代表處」。

對此，外交部表示，全面強化及提昇台美關係，一直是我國政府對美工作長期努力的目標，也符合台灣民眾的期待。外交部及駐美國代表處將持續與美方保持緊密聯繫，爭取我國最大利益，持續穩健深化台美全方位的合作夥伴關係。

曾厚仁上午列席立法院外交國防委員會，民進黨立委羅致政在質詢時詢問外交部態度。曾厚仁回應，因為在進行中的案子，有它的敏感性。

羅致政則問，所以是有進行中？曾回應，「有進行中」。他指出，正名一直都是外交部的努力方向。這是國會裡面「台灣連線跨黨派」對台灣具體支持的表現，我方表示感謝與歡迎。

羅致政強調，把「台灣」放到代表處已經不再敏感，北美事務協調會就已經改名台灣美國事務協調會，根據這個脈絡，駐美代表處改名為台灣有什麼敏感？曾厚仁表示，對國人不敏感，但對某些聽的人敏感。

羅致政表示，有些東西外交部可以再大膽一點，已經不再是20、30年前的時空環境，會踩到地雷或講錯話，因為國內也需要政府給一個明確方向。

外交部 立法院

延伸閱讀

駐美處正名台灣 外交部：努力方向正在進行

綠委也凍潛艦預算 他酸：和藍委劃清界限反打臉自己

凍結潛艦國造預算！羅致政：提專案報告就解凍 沒「經同意」字眼 不卡預算

布林肯任國務卿 羅致政：台美關係轉為低調進展

相關新聞

駐美代表處正名「台灣」？ 外交部：進行中

美國眾議院78位眾議員，呼籲國務院應將台灣「駐美國台北經濟文化代表處」(TECRO)更名為「台灣代表處」(TRO)。外交...

蔡蘇24小時三度同台 鄭運鵬：他們沒心結 編故事也沒用

行政院長蘇貞昌今天早上出席第11次全國科學技術會議開幕典禮，24小時內三度與蔡英文總統同台，媒體見到蔡又問是否要破除「蔡...

參加全國科技會議 蔡英文：期許台灣成為創新國度

行政院第11次全國科學技術會議今天於台北國際會議中心舉行，蔡英文總統致詞時表示，她在五月就職典禮所提出的「六大核心戰略產...

蔡蘇三度同台破除不合？蘇貞昌：兩人最知道彼此的辛苦

行政院長蘇貞昌出席第11次全國科學技術會議開幕典禮前，被媒體問到中午跟立法院進行行政協調會報，是不是要針對萊豬進行溝通？...

韓國瑜冬至發文有感：過去一年歷經了最長的黑夜

今天是冬至，前高雄市長韓國瑜今天透過臉書發文寫到，吃著冬至湯圓，不平靜的2020也正終於邁入尾聲。希望世界如同一年的更迭...

一日兩同框 蘇貞昌退半步 蔡總統誇政績

蘇內閣近來風波不斷，蘇蔡關係引發外界關注。蔡英文總統與行政院長蘇貞昌昨在南北兩度同台，兩人上午主持南迴鐵路電氣化通車，互...

外交官有收禮規定不敢買 政院加發三倍券挨批變笑話

振興三倍券年底將截止使用，行政院11月12日追加發放對象，讓持永久居留證和外交官員證者的外籍人士也可購買，卻傳出抱怨。有...

監督議題掌握清晰 國民黨主席江啟臣倒吃甘蔗？

國民黨主席江啟臣接任時曾不被看好能帶領藍營翻身，但政大政研所教授曲兆祥20日受訪時稱讚他監督萊豬議題掌握清楚；國民洪孟楷稱讚最年輕的江主席，爭取網路聲量很靈活...

批「北市長選戰國民黨偏袒蔣萬安」 連勝文為何出頭淌這渾水？

國民黨台北市黨部醞釀明年底提前提名市長人選，被解讀為偏袒國民黨立委蔣萬安。國民黨智庫副董事長連勝文率先開炮，他表示，黨部應中立，不宜指定特定人選。此舉為國民黨台北市長提名在蔣萬安、羅智強的兩人相爭局面，投下變數。

台獨大老洪哲勝逝世 陳水扁發文悼念

台獨運動大老、民主亞洲基金會會長洪哲勝19日病逝於紐約，前總統陳水扁今發臉書悼念，稱讚洪被譽為職業革命家，當之無愧。他並...

江啟臣聲援蘇偉碩 批蔡政府法辦台灣民主

國民黨主席江啟臣今天到花蓮新城鄉黨部，歡慶創黨126周年，吸引數十名黨工、志工和民眾到場支持。針對立法院24日表決萊豬進...

人權會草案擬撤 內部仍有抵擋

監察院國家人權委員會職權行使法草案在立法院卡關，監察院秘書長朱富美日前表示，目前朝撤回草案重提的方向進行；但據了解，人權...

熱門新聞

確診女機師感染源找到了！紐西蘭籍同事未戴口罩釀航空群聚

國防部證實山東艦航經台灣海峽 我六艦八機出海緊盯

豬隊友接力把蘇偉碩愈打愈紅 民進黨政務官：笨死了

蘇偉碩約談突喊卡！議員爆陳其邁飆罵警分局長 高市府否認

倫敦防疫提升至最嚴格的第4級！車站湧現「逃難」人潮

新造海巡艦配備42枚火箭彈 海巡首鬆口：為戰爭作準備

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。