參加全國科技會議 蔡英文：期許台灣成為創新國度

行政院第11次全國科學技術會議今天於台北國際會議中心舉行，蔡英文總統致詞時表示，她在五月就職典禮所提出的「六大核心戰略產業」方案，就是在過去的基礎上，把台灣打造成為「高階製造、高科技研發、半導體先進製程、綠能發展」等四大中心，並期盼以「創新、包容、永續」作為台灣2030年的願景，不但推動科學技術的發展，更可以用科技提升生活品質，及回應新的社會需求，打造以人為核心的智慧社會。

參與此次會議的貴賓包括前副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌、科技部長吳政忠、經濟部長王美花、財政部蘇建榮、勞動部長許銘春、中央研究院院長廖俊智，以及台積電創辦人張忠謀、和碩聯合科技董事長童子賢、台大校長管中閔等。

蔡英文表示，2020年，全世界都面臨重要挑戰。尤其疫情的影響，改變了全球的政治跟經濟秩序，也加快了全球有關篩檢診斷、藥物及疫苗開發等研發競賽，帶動了全球供應鏈的重組。台灣的防疫工作，受到世界的肯定和矚目。美中在科技場域的激烈競爭，也讓在半導體先進製程領先全球的台灣，成為世界上不可忽視的關鍵角色。

她認為，這些成績，都不是偶然，而是因為台灣數十年來積極投入科技研發，尤其是紮實的基礎研究，所帶來的豐碩成果。而政府的責任，就是繼續打造一個最適合科學研究和研發的環境，也更應該透過最友善的法規、最充沛的資源，讓台灣成為創新和研發的搖籃。

她表示，台灣是全球少數維持經濟正成長的國家。台灣第三季經濟成長率，也居亞洲四小龍的首位。為了回應新的社會挑戰和全球變局，台灣必須再度提出新的國家整體經濟發展戰略。無論是跟資安產業有關的5G跟數位轉型，發展新藥或疫苗所需要的生物醫療科技，發展國艦國造、國機國造所需要的航空和太空科技，或再生能源的推動、關鍵物資的供應，都和科學技術的研發應用息息相關，「科學技術沒有捷徑，只有長期投入，認真累積，才能看到成果」。

她表示，今天的會議所議決的策略和措施，將會成為政府未來四年推動科技計畫的重要依據。希望透過大家的討論和建議，能夠讓台灣成為創新國度、包容社會、永續環境的重要典範。