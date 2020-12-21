蔡蘇三度同台破除不合？蘇貞昌：兩人最知道彼此的辛苦

行政院長蘇貞昌出席第11次全國科學技術會議開幕典禮前，被媒體問到中午跟立法院進行行政協調會報，是不是要針對萊豬進行溝通？他表示，會在適當的時機跟大家溝通，也聽各方意見，「才能接地氣，最後形成政策」。

他指出，行政立法協調會報行之有年。政府的政策，需要執政黨的立委來支持，同時也必須要立法院同意通過預算。政府會選擇適當的時機跟大家溝通，也聽各方的意見；或者是把行政院的相關議案、法案，向立委們報告，爭取支持。

有媒體問，蘇院長和蔡總統24小時內三度同台，是不破除了「蔡蘇不和」的謠言？昨天總統在屏東同鄉會稱讚蘇做得很好，是不是給他帶來信心？

蘇貞昌表示，在台灣，「總統跟行政院長最知道彼此的辛苦」，也最知道一件事情要做成功，是多麼需要大家一起分頭努力。他感謝總統一再給行政團隊肯定跟鼓勵，他也藉各種機會向國人報告總統的辛苦，也希望國人給總統支持，「唯有在一個非常穩定的執政國家，才能凝聚所有的力量向前進」。

蘇貞昌也拜託民眾防疫期間「一定要戴口罩」。全世界都在鎖國封城、禁止民眾出入的此時此刻，台灣不但可以50萬人看國慶煙火，接下來就要跨年煙火晚會、聚會，「這是多麼幸福」。他拜託大家記得戴口罩，「人民大家一起跟政府合作，做好防疫的工作，大家每一個人才會都安全。」