韓國瑜冬至發文有感：過去一年歷經了最長的黑夜

今天是冬至，前高雄市長韓國瑜今天透過臉書發文寫到，吃著冬至湯圓，不平靜的2020也正終於邁入尾聲。希望世界如同一年的更迭甦始，過去這一年整個世界歷經了最長的黑夜，願我們從今揮別陰暗、從此迎來光明。

韓國瑜說，今天是我國傳統上歲末年終最重要的日子「冬至」，這天我們都會盡量趕回家和家人吃上一碗熱呼呼的湯圓或餃子，象徵團圓、添歲、招好運，一起度過黑夜最長的一晚。冬至這天白晝最短、夜幕最早降臨，但所謂「冬至一陽生」，這一天也昭示著大地陽氣開始慢慢啟復，白日開始變長，溫暖的春天指日可待。

今年對韓國瑜來說是很戲劇性的一年，6月6日罷免通過，又遭逢摯友、前議長許崑源墜樓意外打擊，讓韓心情低落。

韓卸下市長角色後，目前定居雲林，偶爾和昔日團隊小聚，並透過臉書發聲、問候，不少人拱他復出投入明年8月黨主席改選，韓似乎不動心，韓團隊、前高雄市政府新聞局長王淺秋說，韓市長目前就是沉潛，也多些時間陪伴家人，許多外傳的風聲不是真的。