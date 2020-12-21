中研院研究員吳介民：美台已是準盟友不因拜登而改變

香港申請移居台灣人數再創新高，陸委會副主委邱垂正表示，今年1到10月的統計，申請人數已超過7440人，比去年全年5880人還多，而中研院社會學研究所研究員吳介民則表示，香港已進入白色恐怖時期。而很多人關切拜登當選美國總統之後的美中關係，吳介民表示，美中關係走向衝突已醞釀多年，不會因為拜登而逆轉，只是會有調整，至於美台則已是「準盟友」的關係。

民進黨中國事務部在全台各地舉辦「壯大台灣 國家就安全」座談會，昨天台南場在成功大學附近舉辦，由吳介民主講「香港情勢與台灣安全」，成大畢業的民進黨副祕書長林飛帆擔任主持人，邱垂正與台灣公民陣線副祕書長江旻諺擔任與談人。

吳介民提到美、中、港、台之間的關係，認為香港經過港版國安法與大抓捕等行動後，反中的力量已經很難透過選舉來發聲，中短期內，香港的未來是悲觀的，將進入寒冬，白色恐怖正要開始，而香港的經驗可能會給台灣對於未來發展一些新的論述。

他表示，拜登當選後，對中國的態度可能與川普不同，但美台已是準盟友關係，雖然不像正式的盟友有簽約等，而拜登雖然作法會調整，但不會讓局勢逆轉，而其團隊強調人權政策與人權論述，是台、港可以著力的地方。

有不少成大學生、國外人士到現場參與座談，學生提出疑問，包括台灣如果讓香港人士來台，是否可能會增加被中共滲透的機會？媒體工作者鐘聖雄在臉書上批政府扣留來台的反送中香港人士，為何引發討論？香港對台灣經濟的影響等。

吳介民表示，台灣的經濟正在逐漸「脫中」，這是一個好事，避免經濟過於依賴中國，而事實上經濟脫中已走了10多年，早在馬英九政府時期就已經開始，而非民進黨上台後，相信台灣民主、經濟如果能繼續發展下去，在2、30年之後，有機會成為像西方國家一樣成為全球的核心國家。