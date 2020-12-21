快訊

旭富大火延燒4廠 台股一開盤打入112元跌停價

中研院研究員吳介民：美台已是準盟友不因拜登而改變

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
民進黨中國事務部昨天在台南舉辦「壯大台灣 國家就安全」座談會，吸引不少年輕人參與。記者修瑞瑩／攝影
民進黨中國事務部昨天在台南舉辦「壯大台灣 國家就安全」座談會，吸引不少年輕人參與。記者修瑞瑩／攝影

香港申請移居台灣人數再創新高，陸委會副主委邱垂正表示，今年1到10月的統計，申請人數已超過7440人，比去年全年5880人還多，而中研院社會學研究所研究員吳介民則表示，香港已進入白色恐怖時期。而很多人關切拜登當選美國總統之後的美中關係，吳介民表示，美中關係走向衝突已醞釀多年，不會因為拜登而逆轉，只是會有調整，至於美台則已是「準盟友」的關係。

民進黨中國事務部在全台各地舉辦「壯大台灣 國家就安全」座談會，昨天台南場在成功大學附近舉辦，由吳介民主講「香港情勢與台灣安全」，成大畢業的民進黨副祕書長林飛帆擔任主持人，邱垂正與台灣公民陣線副祕書長江旻諺擔任與談人。

吳介民提到美、中、港、台之間的關係，認為香港經過港版國安法與大抓捕等行動後，反中的力量已經很難透過選舉來發聲，中短期內，香港的未來是悲觀的，將進入寒冬，白色恐怖正要開始，而香港的經驗可能會給台灣對於未來發展一些新的論述。

他表示，拜登當選後，對中國的態度可能與川普不同，但美台已是準盟友關係，雖然不像正式的盟友有簽約等，而拜登雖然作法會調整，但不會讓局勢逆轉，而其團隊強調人權政策與人權論述，是台、港可以著力的地方。

有不少成大學生、國外人士到現場參與座談，學生提出疑問，包括台灣如果讓香港人士來台，是否可能會增加被中共滲透的機會？媒體工作者鐘聖雄在臉書上批政府扣留來台的反送中香港人士，為何引發討論？香港對台灣經濟的影響等。

吳介民表示，台灣的經濟正在逐漸「脫中」，這是一個好事，避免經濟過於依賴中國，而事實上經濟脫中已走了10多年，早在馬英九政府時期就已經開始，而非民進黨上台後，相信台灣民主、經濟如果能繼續發展下去，在2、30年之後，有機會成為像西方國家一樣成為全球的核心國家。

邱垂正則感謝在撐香港這件事情上，台灣民間的團體第一時間比政府更快地站出來，未來也要靠公私協力，繼續努力，他表示，今年1到10月香港申請來台人數再破歷史紀錄，而這是在疫情之下，台灣只有開放少數依親、商務等人士入境的情況下，如果國門開放，人數會更多。

民進黨中國事務部昨天在台南舉辦「壯大台灣 國家就安全」座談會，中研院研究員吳介民主講香港問題。記者修瑞瑩／攝影
民進黨中國事務部昨天在台南舉辦「壯大台灣 國家就安全」座談會，中研院研究員吳介民主講香港問題。記者修瑞瑩／攝影
民進黨中國事務部昨天在台南舉辦「壯大台灣 國家就安全」座談會，吸引不少年輕人參與。記者修瑞瑩／攝影
民進黨中國事務部昨天在台南舉辦「壯大台灣 國家就安全」座談會，吸引不少年輕人參與。記者修瑞瑩／攝影

拜登 港版國安法

延伸閱讀

美形象崩壞 華郵看好拜登能翻轉

林飛帆：台港皆處中共侵略第一線 助港需跨國性合作

孫大千列民進黨六大困境：有功蔡英文分 有過蘇貞昌扛

拜登新政府：原住民女性入閣

相關新聞

一日兩同框 蘇貞昌退半步 蔡總統誇政績

蘇內閣近來風波不斷，蘇蔡關係引發外界關注。蔡英文總統與行政院長蘇貞昌昨在南北兩度同台，兩人上午主持南迴鐵路電氣化通車，互...

外交官有收禮規定不敢買 政院加發三倍券挨批變笑話

振興三倍券年底將截止使用，行政院11月12日追加發放對象，讓持永久居留證和外交官員證者的外籍人士也可購買，卻傳出抱怨。有...

監督議題掌握清晰 國民黨主席江啟臣倒吃甘蔗？

國民黨主席江啟臣接任時曾不被看好能帶領藍營翻身，但政大政研所教授曲兆祥20日受訪時稱讚他監督萊豬議題掌握清楚；國民洪孟楷稱讚最年輕的江主席，爭取網路聲量很靈活...

批「北市長選戰國民黨偏袒蔣萬安」 連勝文為何出頭淌這渾水？

國民黨台北市黨部醞釀明年底提前提名市長人選，被解讀為偏袒國民黨立委蔣萬安。國民黨智庫副董事長連勝文率先開炮，他表示，黨部應中立，不宜指定特定人選。此舉為國民黨台北市長提名在蔣萬安、羅智強的兩人相爭局面，投下變數。

台獨大老洪哲勝逝世 陳水扁發文悼念

台獨運動大老、民主亞洲基金會會長洪哲勝19日病逝於紐約，前總統陳水扁今發臉書悼念，稱讚洪被譽為職業革命家，當之無愧。他並...

江啟臣聲援蘇偉碩 批蔡政府法辦台灣民主

國民黨主席江啟臣今天到花蓮新城鄉黨部，歡慶創黨126周年，吸引數十名黨工、志工和民眾到場支持。針對立法院24日表決萊豬進...

人權會草案擬撤 內部仍有抵擋

監察院國家人權委員會職權行使法草案在立法院卡關，監察院秘書長朱富美日前表示，目前朝撤回草案重提的方向進行；但據了解，人權...

【專家之眼】棒子交給誰？踐踏人權的都更強拆制度

「今天拆大埔，明天拆政府!」2013年發生大埔事件後，當年和抗議者站在一起，高喊上述口號的民進黨，捍衛反拆遷戶人權，讓人...

孫大千列民進黨六大困境：有功蔡英文分 有過蘇貞昌扛

萊豬風暴延燒，根據「遠見」日前調查，民眾對蘇貞昌的不滿意度45.1%，高於滿意度44.3%；不過蔡英文總統滿意度為54....

國民黨主席5次選舉3次7月辦 朱立倫補選上得票率最高

國民黨主席可望明年7月31日或8月7日改選，此次主席選舉將是2001年國民黨主席開放黨員直選以來，不含補選在內，第6次正...

朱江對決拚藍下屆主席態勢漸明 兩陣營支持者都盼協調

國民黨下屆主席可望於明年6月4日公告改選，循例回推，約3月左右有意參選者就會陸續攤牌。隨表態時間倒數，黨前主席朱立倫挑戰...

影／反萊豬遭查水表？ 信功出面說明不希望被政治化

位於屏東的信功公司發聲明駁斥行政院長蘇貞昌稱「很支持」萊豬說法，「剛好」遇上屏東縣府上門進行消防安檢，信功業務部經理楊旻...

熱門新聞

確診女機師感染源找到了！紐西蘭籍同事未戴口罩釀航空群聚

國防部證實山東艦航經台灣海峽 我六艦八機出海緊盯

取締擋不住暴利 凌空看中共抽砂船聚集馬祖居民快崩潰

數位身分證上路後 補領由200激增至900元 初領免費

豬隊友接力把蘇偉碩愈打愈紅 民進黨政務官：笨死了

蘇偉碩約談突喊卡！議員爆陳其邁飆罵警分局長 高市府否認

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。