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監督議題掌握清晰 國民黨主席江啟臣倒吃甘蔗？

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
國民黨立委認為，江啟臣領導黨中央，及對黨團提供的攻防意見都非常成功，把國民黨從最低潮拉上來。（photo by 中央社）
國民黨立委認為，江啟臣領導黨中央，及對黨團提供的攻防意見都非常成功，把國民黨從最低潮拉上來。（photo by 中央社）

國民黨主席江啟臣接任時曾不被看好能帶領藍營翻身，但政大政研所教授曲兆祥20日受訪時稱讚他監督萊豬議題掌握清楚；國民洪孟楷稱讚最年輕的江主席，爭取網路聲量很靈活；李德維則強調江已熟悉黨務，發揮將倒吃甘蔗，讓國民黨士氣如虹。

台北市政府研考會日前公布10月份民調，針對萊克多巴胺豬肉放寬進口、民眾政黨傾向等議題進行民意調查，結果於政黨傾向部分，有18.1%的民眾傾向支持國民黨，高於支持民進黨的15.7%，使江啟臣的領導能力受到重視。

AIT處長提油救火

「國民黨包含江主席，還有台中市長盧秀燕都表現有進步！」曲兆祥指出，江啟臣近期議題掌握得很穩定，在質詢台上的表現恰如其分，藍營立委也不再暴衝（如丟豬內臟時），在監督萊豬議題上表現非常清楚。

曲兆祥說，執政黨在議題的防守上做得不太好，都是用硬扛的方式，允許萊豬進口跟美國可以協助台灣多少之間的關係一直沒有講清楚，盧秀燕對AIT處長酈英傑直言不諱，剛好道破了這一點；美國指責了台灣的政治人物，有點干涉台灣內政，這是任何職業外交官不應該做的事情，AIT應該也知道，但做法不恰當。

「AIT是否有具體承諾台灣什麼東西？」曲兆祥強調，酈英傑本來想幫蔡政府防守，但提水竟變成提油救火，更加凸顯了國民黨的立場。之後若有新民調，國民黨、江、盧的支持度都會提高。

領導黨團攻防成功

曾銘宗認為，江啟臣領導黨中央，及對黨團提供的攻防意見都非常成功，反萊豬公投成案只是一小部分，包括文傳會的攻防，還有黨團配合運作的結果，把國民黨從最低潮拉了上來，現在幾乎已超越民進黨的支持度，但未來國民黨除了揭發弊案，積極面也要提出更多如《食安法》等好的立法、修法才行。

「江啟臣作為最年輕的國民黨主席，思考邏輯動作都比較靈活。」洪孟楷說，雖然黨產等相關資源缺乏，聚集社會能量沒有以往強，跟民眾及網路聲量都比較接地氣，很多議題會有更好發揮空間；這幾次點出食安會議都沒有召開，在質詢台上讓官員啞口無言，說明專業理性問政會被民眾肯定。

李德維指出，江當選近8個月，已漸熟悉黨務運作；「他之前面臨的壓力比較大，包括韓國瑜罷免案、高雄議長跳樓、高雄市長補選等。」現在不敢說最壞的時間已經過去，但被迫面對而無法主導的東西已經過去了；「現在開始的都是他可以決定的，聚焦在立院黨團表現上，將可倒吃甘蔗。」

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國民黨 江啟臣 萊豬

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