聽新聞
test
0:00 / 0:00
台獨大老洪哲勝逝世 陳水扁發文悼念
台獨運動大老、民主亞洲基金會會長洪哲勝19日病逝於紐約，前總統陳水扁今發臉書悼念，稱讚洪被譽為職業革命家，當之無愧。他並指中國大陸民運人士王丹曾在洪的陪同下向他募款，他從國務機要費支助其20萬美元，卻遭貪汙判刑。
陳水扁臉書發文表示，洪哲勝博士是阿扁台南同鄉，台南一中學長，終其一生為台灣打拼，長期投入台灣獨立運動，1990年代以後，更參與中國民主運動。被譽為職業革命家，當之而無愧。
陳水扁說，他曾在洪哲勝引介下結識北京天安門事件學生領袖、旅美中國民主運動領導人王丹。洪哲勝博士還特別安排王丹到總統府台灣晴廳與阿扁會晤。
陳水扁並指，王丹當時跟他說，中國民運有財務困難，並當面跟他開口募款。一向支持中國民運的阿扁二話不說慨允支助20萬美元。
扁說，礙於美國法律規定，他從國務機要費拿出現金，分2年，1年10萬美元，輾轉透過人頭匯往美國，並由王丹親自收受。可是審判長蔡守訓拒不調查，執意重判阿扁貪汙國務機要費1個無期徒刑，外加36年有期徒刑。
陳水扁說，洪哲勝主張「強鄰中國民主化，台灣更能自主」。阿扁為了支持中國大陸民運，被誣陷所謂貪汙犯罪，無怨無悔。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言