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台獨大老洪哲勝逝世 陳水扁發文悼念

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
台獨運動大老、民主亞洲基金會會長洪哲勝19日病逝，前總統陳水扁今發臉書悼念。圖／取自臉書台灣勇哥粉絲團
台獨運動大老、民主亞洲基金會會長洪哲勝19日病逝，前總統陳水扁今發臉書悼念。圖／取自臉書台灣勇哥粉絲團

台獨運動大老、民主亞洲基金會會長洪哲勝19日病逝於紐約，前總統陳水扁今發臉書悼念，稱讚洪被譽為職業革命家，當之無愧。他並指中國大陸民運人士王丹曾在洪的陪同下向他募款，他從國務機要費支助其20萬美元，卻遭貪汙判刑。

陳水扁臉書發文表示，洪哲勝博士是阿扁台南同鄉，台南一中學長，終其一生為台灣打拼，長期投入台灣獨立運動，1990年代以後，更參與中國民主運動。被譽為職業革命家，當之而無愧。

陳水扁說，他曾在洪哲勝引介下結識北京天安門事件學生領袖、旅美中國民主運動領導人王丹。洪哲勝博士還特別安排王丹到總統府台灣晴廳與阿扁會晤。

陳水扁並指，王丹當時跟他說，中國民運有財務困難，並當面跟他開口募款。一向支持中國民運的阿扁二話不說慨允支助20萬美元。

扁說，礙於美國法律規定，他從國務機要費拿出現金，分2年，1年10萬美元，輾轉透過人頭匯往美國，並由王丹親自收受。可是審判長蔡守訓拒不調查，執意重判阿扁貪汙國務機要費1個無期徒刑，外加36年有期徒刑。

陳水扁說，洪哲勝主張「強鄰中國民主化，台灣更能自主」。阿扁為了支持中國大陸民運，被誣陷所謂貪汙犯罪，無怨無悔。

陳水扁 台獨

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