低調齊赴屏東同鄉會 蔡英文當面讚蘇貞昌做得非常好

新北市屏東同鄉會今下午在中和晶豪樓舉辦會員大會，同為屏東人的蔡英文總統及行政院長蘇貞昌皆受邀出席，不過行程卻都不公開，也不開放媒體拍攝會場內畫面，相當低調。今下午也到場的民進黨市議員張志豪受訪時透露，蔡英文在台上大讚蘇貞昌政績有目共睹，「做得非常好」。

張志豪指出，雖然外面的天氣很冷，但會場裡面的氣氛很熱，蔡總統跟蘇院長都是屏東人，因此今天一起到屏東同鄉會，會場席開60幾桌，氣氛非常好。