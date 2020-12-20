聽新聞
test
0:00 / 0:00
低調齊赴屏東同鄉會 蔡英文當面讚蘇貞昌做得非常好
新北市屏東同鄉會今下午在中和晶豪樓舉辦會員大會，同為屏東人的蔡英文總統及行政院長蘇貞昌皆受邀出席，不過行程卻都不公開，也不開放媒體拍攝會場內畫面，相當低調。今下午也到場的民進黨市議員張志豪受訪時透露，蔡英文在台上大讚蘇貞昌政績有目共睹，「做得非常好」。
張志豪指出，雖然外面的天氣很冷，但會場裡面的氣氛很熱，蔡總統跟蘇院長都是屏東人，因此今天一起到屏東同鄉會，會場席開60幾桌，氣氛非常好。
至於兩人是否有談及萊豬議題，張志豪表示，總統主要針對防疫層面跟鄉親報告，也說蘇院長政績有目共睹，不管是經濟、內政，還是上午兩人一起去的台東南迴鐵路電氣化通車典禮行程，「總統特別誇院長，說院長做得非常好」；另外，總統也提到自己是屏東人，對於台東的重大交通建設非常欣慰，特別感謝蘇院長。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言