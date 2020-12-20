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低調齊赴屏東同鄉會 蔡英文當面讚蘇貞昌做得非常好

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
民進黨市議員張志豪受訪時透露，蔡英文總統在台上大讚蘇貞昌政績有目共睹，「做得非常好」。記者吳亮賢／攝影
民進黨市議員張志豪受訪時透露，蔡英文總統在台上大讚蘇貞昌政績有目共睹，「做得非常好」。記者吳亮賢／攝影

新北市屏東同鄉會今下午在中和晶豪樓舉辦會員大會，同為屏東人的蔡英文總統及行政院長蘇貞昌皆受邀出席，不過行程卻都不公開，也不開放媒體拍攝會場內畫面，相當低調。今下午也到場的民進黨市議員張志豪受訪時透露，蔡英文在台上大讚蘇貞昌政績有目共睹，「做得非常好」。

張志豪指出，雖然外面的天氣很冷，但會場裡面的氣氛很熱，蔡總統跟蘇院長都是屏東人，因此今天一起到屏東同鄉會，會場席開60幾桌，氣氛非常好。

至於兩人是否有談及萊豬議題，張志豪表示，總統主要針對防疫層面跟鄉親報告，也說蘇院長政績有目共睹，不管是經濟、內政，還是上午兩人一起去的台東南迴鐵路電氣化通車典禮行程，「總統特別誇院長，說院長做得非常好」；另外，總統也提到自己是屏東人，對於台東的重大交通建設非常欣慰，特別感謝蘇院長。

新北市屏東同鄉會今下午在中和晶豪樓舉辦第二次會員大會，同為屏東人的蔡英文總統(前排左6)及行政院長蘇貞昌(前排左5)皆受邀出席。圖／民眾提供
新北市屏東同鄉會今下午在中和晶豪樓舉辦第二次會員大會，同為屏東人的蔡英文總統(前排左6)及行政院長蘇貞昌(前排左5)皆受邀出席。圖／民眾提供

屏東 蔡英文 蘇貞昌

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