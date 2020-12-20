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江啟臣聲援蘇偉碩 批蔡政府法辦台灣民主
國民黨主席江啟臣今天到花蓮新城鄉黨部，歡慶創黨126周年，吸引數十名黨工、志工和民眾到場支持。針對立法院24日表決萊豬進口行政命令，江啟臣表示，立委應代表民意，對民眾負責；江啟臣也聲援蘇偉碩醫師，痛批蔡政府是在查人民水表，法辦台灣的民主與言論自由，只會離人民愈來愈遠。
「國民黨要跟人民站在一起，才能接地氣」，江啟臣說，雖然國民黨遭遇困境，仍要以創黨126年為榮，相信能愈挫愈勇，為地方黨工加油打氣，並與黨工、支持民眾合影留念。
蘇偉碩醫師前天改稱萊豬的毒性只有搖頭丸的四分之一，綠營立委吳思瑤稱，為他背書的國民黨必須為此負責。江啟臣接受媒體聯訪時表示，重點不是蘇醫師說了什麼，而是蔡政府對人民做了什麼，不是只有蘇醫師被查水表，而是民進黨查人民的水表，法辦台灣的民主及言論自由。
針對立法院於24日表決，攸關開放含萊克多巴胺美豬進口的9項行政命令，江啟臣指出，萊豬議題是關乎人民健康，從8月28日政府宣布開放美豬以來，民意已高達6、7成以上持反對意見，不願意健康被拿來當作籌碼，強調委員投票時不是代表個人，而是代表民意，要對人民負責。
另外，花蓮縣長徐榛蔚因為丈夫傅崐萁助選，遭停權1年6個月一案，江啟臣說，縣長作為國民黨在花蓮的首長，也看到她非常努力，這部分會尊重考紀會的決定，也會尊重縣長身為黨員該有的權利。
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